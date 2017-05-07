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豬哥亮一度出聲 病房播爵士樂 女兒相伴

2017/05/07 06:00

豬哥亮的病房內傳出路易阿姆斯壯的爵士樂。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者許世穎／台北報導〕綜藝天王豬哥亮因大腸癌末期住進台大醫院，至今超過2個月，病情先前一度穩定，4日卻又傳出癌細胞已轉移到肝臟，更指這幾天會是關鍵。而豬哥亮病房這幾天持續傳出「爵士樂之父」路易阿姆斯壯的音樂，由於聲音不小，似乎是為了防偷聽。昨下午4點多時，房內有女子的聲音對他說「爸爸要不要喝一點茶？」顯示目前在醫院的是女兒。

外傳豬哥亮病況從1周前開始惡化，尤其癌細胞轉移到肝臟，造成肝功能衰退，甚至肝衰竭，已出現黃疸、腹水等症狀。知情人士也說，豬哥亮目前狀況「真的很不好」，每天僅2到3小時清醒，但相關人士並未證實。

前晚約8點時，記者聽到病房內傳出疑似家人的說笑聲，還聽見豬哥亮以虛弱的聲音回話，氣氛和樂。不過到了晚間約9點，除了音樂之外，已無說話聲。昨下午病房雖緊閉，但可聽到裡面有疑似開抽屜或拉動推車聲音，之後豬哥亮似乎醒來，女兒除了問他要不要喝茶，還說今天本來要買鳳梨打果汁給他喝。

而最近豬哥亮病房內的音樂，已換成路易阿姆斯壯的音樂，在門外清晰可聽到包括《C’est si bon》、《Mighty River》、《Savory Blues》等歌曲，且音量不小，估計是為了防止房內聲音傳出。

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