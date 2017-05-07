任爸簽放棄急救 Selina坦言難放下

Selina（右）與任爸合體，父女檔代言奶粉撈金。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕瓊瑤為老公平鑫濤是否插鼻胃管，與平家子女鬧翻，Selina昨天與老爸出席代言活動，談到面臨生死關頭要如何抉擇？任爸豁達說，已跟任媽簽署了放棄急救同意書，一旁的Selina表示：「這是非常難下的決定，總是會有一絲希望，雖然他這樣講，但若我跟我妹遇到，應該會有不同想法。」害怕到時會放不下。

Selina談到，生死話題對他們來說並非禁忌，她曾問過父母要不要器捐，「但他們說他們的年紀，（器官）應該已經不堪使用。」任家人對於死後的墓地也有規劃，任媽還曾開玩笑對女兒說：「我以後不想跟妳爸住在一起，這輩子已經跟他住了，可以不要住了嗎？」

任家父女對於生死話題侃侃而談，Selina也說：「像我是一定要器捐的，如果我有東西（器官）可以用。」更打趣任爸沒有什麼遺產稅的問題，「反正任爸說他沒有什麼好分配的，我跟妹妹也不會爭破頭。」態度大方讓大家笑翻。

至於Selina最近有無去探視好姊妹Ella？Selina爆Ella總閒不下來，坐月子常做出瘋狂的舉動，透露等到她出月子中心，想約姊妹淘一起過母親節。