米嚕咕的占星頻道：2017.5/7～5/13

本週幸運星：獅子座

事業最強：摩羯座；愛情最甜：射手座；

人氣最夯：金牛座；財運最旺：雙魚座



本週在生活中會觸發非常多的想法，許多事情似乎急切的督促著我們去完成，容易陷入一種無頭蒼蠅的工作形態，這時最好能條列輕重緩急，而不要落入無方向的窮忙；這周每個人也充滿了想法，很多意見都可能過於直接的表達出來，大家的脾氣都處在臨界點，這時最好能自我克制，將事情延緩處理，待情緒過後再理性的對話。交通方面也要多加留意，千萬不要搶一時之快，而造成危險。

〔牡羊座〕（3月21日至4月19日）

本周牡羊座來到了新的開始，此時對於未來充滿無限的想法，這是一個調和新舊生活的大好時機，先前急迫的想要改變，造成了不少狀況，現在改變的機會來臨了，這是你緩步落實想法的大好時機。最近的想法真的很多，但在表達上切勿過於火爆而壞了事情。

〔金牛座〕（4月20日至5月20日）

本周金牛座對於自我有著很高的期待，這是個很好的自我實踐時刻，許多事情都會清晰的確認下來，內心的種種渴望，在近期都可以積極實踐。事業上有助於你談判，特別是商務談判，或許你會遇到厲害的對手或是背景強勢的團隊，但這都有助於你的歷練。



〔雙子座〕（5月21日至6月20日）

近期雙子座有著非常多工作需要處理，總是有許多突發的事情讓你處理，有時不屬於你的職責範圍內的事情，也會突然牽扯到你；而許多的人際、團隊內部、投資有關的事情，也依舊要接洽；某好友、客戶之間的關係，或是曾經有過節的人再次交手，也是需要面對處理。

〔巨蟹座〕（6月21日到7月22日）

本周水星依舊停滯於巨蟹座的事業宮，這有助於你處理過去一個月停滯不前的工作事項；你的工作效率會非常高，客戶、合作團隊的配合度也變得更高了，許多問題都會迎刃而解。你的才華被激發，可能認識了某個人對你的事業、學業、才能都會有很好的幫助。



〔獅子座〕（7月23日至8月22日）

本周獅子座的野心和上進心正被激發，潛力也同時被發掘，可能遇到年長或是閱歷、經驗豐富的合作夥伴，或是商業上的好消息，或許有些潛在的問題，但只要及時發現並去解決，這還是個好的合作；整體財運不錯，投資方面也有諸多機會，把握好機會改善財務。

〔處女座〕（8月23日至9月22日）

近期火星進入處女座的事業宮，這帶來忙碌、辛苦和趕鴨子上架的感覺，這個狀態給你喜憂參半的感受，這力量帶給你提升，不管事業還是生活，都在推著向前走；但你也許會懷念簡單規律的生活，這只是個過渡期，很多事情都會開花結果，你的付出也會獲得回饋。

〔天秤座〕（9月23日至10月22日）

本周水星依然在天秤座的感情關係的宮位，這非常適合思考現有關係對你的意義，是否值得或需要改善。工作上也依舊存在一些商務合作、溝通方面的困擾，這些問題會逐漸得到解決。這幾天，要保持頭腦清楚，要留心容易被人欺騙、利用。健康問題也要多留意。



〔天蠍座〕（10月23日至11月21日）

本周滿月來到你的天蠍座，也許會得到一個期待已久的答案或真相，或是做出人生重要決定。職場上依舊紛亂要多加留意，文書、數據、合約相關的工作要格外的認真和仔細，避免出錯。這個月可能會有機會跟大客戶合作，或接手大項目，逐步邁向年度的高峰期。

〔射手座〕（11月22日至12月21日）

近期射手座變得相當的自信、充滿著創造性的能量，你才華會被凸顯，同時也會被貴人賞識與重視；但容易過度膨脹、一意孤行，忽略團體利益，建議你盡可能多聽取各方的意見。這幾天你的工作效率很高，如果正在經手複雜的業務事項，同樣的也會很非常順利。



〔摩羯座〕（12月22日至1月19日）

本周摩羯座大大地提升了自我價值，對理想有絕對的堅持。在事業上找到新的自信，業務也大有斬獲，新合同、業務拓展及事業方面的好消息也帶來了更多收益。如果想跳槽或創業，這個月有很多合適的機會出現，也會找到適合的合夥人、團隊員工，為你的前景加分。



〔水瓶座〕（1月20日至2月18日）

本周水瓶座情緒、自信心以及合作方面的運勢都會得到好轉，你有許多野心可以得以施展，很可能會參加新的任務和項目或被上級褒獎。如果打算跳槽，這幾天適合面試、約談一下。本周可能會添購新的3C產品犒賞自己，但不要過度花費傷了錢包。



〔雙魚座〕（2月19日至3月20日）

前些日子雙魚座歷經了迷茫、質疑、尋找的過程，現在終於將自己的狀態調整好了，重新回到你的位置，好好的大展身手。本周你格外的有戰鬥力，辦事能力得到許多認可，但過程中要學會調整自己的溝通模式，以免給帶來誤解和壓力，導致一些合作上的問題。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★