《週末夜狂熱》40年 席琳狄翁跪唱《比吉斯》不朽經典

為紀念《週末夜狂熱》問世40周年,哥倫比亞廣播公司特別舉行音樂會,向「比吉斯」樂團致敬。(路透)

〔記者莊沛儀/綜合報導〕今年是電影《週末夜狂熱》上映40周年,由於該片配樂是樂團「比吉斯」精心打造,也是成就電影經典的關鍵;因此哥倫比亞廣播公司特別舉行「Stayin’ Alive: A Grammy Salute to the Music of the Bee Gees」音樂會,邀請「比吉斯」僅存成員貝瑞出席,安排席琳狄翁、紅髮艾德等歌手齊聚演唱「比吉斯」組曲,電影《週末夜狂熱》的男主角約翰屈伏塔也特別出席向傳奇樂團致敬,讓貝瑞非常感動。

電影《週末夜狂熱》男主角約翰屈伏塔(左)出席演唱會,和貝瑞有說有笑。(路透)

席琳狄翁在演唱《Immortality》前,感性的說:「20年前,比吉斯樂團將這首歌當作禮物送給我,這是一首關於克服傷痛的歌曲,之後生命的每一天,這首歌對我來說是愈發重要。」

席琳狄翁表示《Immortality》在她生命中具很大影響力,演唱時跪在「比吉斯」大哥貝瑞面前,表達最深謝意。(翻攝自滾石官網) 席琳狄翁演唱完《Immortality》後,緊緊擁抱貝瑞,令人動容。(達志影像)

隨後,席琳狄翁表示,要將這首歌獻給「比吉斯」大哥貝瑞,和已故「比吉斯」成員羅賓、莫斯里、她的哥哥丹尼爾,和摯愛的丈夫雷尼,並藉此傳遞她回憶和思念之情;坐在台下的貝瑞全程跟著席琳狄翁合唱,結束後兩人緊緊相擁,讓全場觀眾感動得起立鼓掌,久久不已。

《比吉斯合唱團:永恆金曲精選》已在台發行。(環球音樂提供)



此外,為紀念《週末夜狂熱》電影原聲帶發行40周年,推出的專輯《比吉斯合唱團:永恆金曲精選》已在台發行。