周湯豪不熟炎亞綸 堅持做對的事

周湯豪（圖）開槓炎亞綸心情無奈，但堅持是做對的事。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪與炎亞綸在臉書開槓後首度露面，他先前曾為飆罵髒話道歉，昨談到心情，苦笑說：「我很多話想講，但你們不一定能播。」聽來充滿無奈，對這次他代替劇組道歉惹風波，周湯豪堅持是做對的事，「如果我說這不關我的事，我會被罵爆，我不認為我道歉怎麼了。」

炎亞綸。（翻攝自臉書）

周湯豪忙拍攝偶像劇《鐘樓愛人》，上月21日有網友在臉書控訴劇組，讓身為男主角的他看不下去，第一時間跳出來代替劇組道歉，惹得炎亞綸不滿回：「藝人什麼資格代表劇組？什麼立場？」雙帥竟在臉書社團開槓。

雙方透過網路隔空交火，連歌迷都跟著捲入互罵，時隔10多天後，周湯豪昨天出席捷運盃街舞活動，他表示事已過，不會覺得委屈，「現在的社會標準可以高到這樣，發生事情說你不可以出來道歉，我覺得我做的是對的事就好，我是這部戲的一份子。」

他重申道歉是做該做的事，不去管旁人怎麼想，「假如今天我的小孩在外面踢到別人，我也會道歉，不代表我的小孩不用道歉，面對責任我是做我該做的事情。」

至於媽媽比莉及好友鬼鬼有無表達關心？周湯豪不多談，但有媒體第一時間問到「阿布」（炎亞綸綽號），周湯豪倒是驚呼：「阿布是誰 ？」看來與炎亞綸真的很不熟。