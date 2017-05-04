金曲歌王鬧失蹤 到底怕什麼?
2017/05/04 06:00
記者胡如虹／專訪
金曲歌王洪榮宏決定在演唱會上做老實樹的真情大告白，告訴歌迷風風雨雨這多年他的心情轉折，從心底的恐懼、鬧失蹤到面對情欲的軟弱，希望歌迷能看見最真實的歌王跟洪老師兩種身份的洪榮宏。
出道30幾年的洪榮宏，歌唱經歷跟情路一樣精采，正如他唱過的歌曲《風風雨雨這多年》，演藝人生風風雨雨，以往只要一碰到感情、事業發生問題，他就躲起來鬧失蹤，但自從他加入新的教會擔任敬拜的leader，成為教會裡的洪老師，把信仰融入生活之後，想法變正面了。
洪榮宏說他太早就出來唱歌，沒有人教他如何跟人相處，也不懂得如何跟人溝通，所以以前一碰到事情，他就選擇用躲避來隱藏情緒，自從在教會當敬拜的leader，常跟教友接觸，開始學習跟人的相處，也學會釋放情緒，才驚覺以前的自己是一個多麼令人頭痛的人物，所以決定5月6、7日在台北國際會議中心跟8月12日移師台南的演唱會上，跟歌迷做真情大告白，也跟過去被他傷害過的人說對不起！
「我會從小到大做一個交待，告訴大家我為什要躲起來？我在害怕什麼？我也是人，我也有我的情緒轉折。」洪榮宏希望透過演唱會讓大家看到最真實的洪榮宏，他也承認自己一個重感情的人，過去面對情欲有他軟弱的一面，但也因為他曾經軟弱過，讓他可以過來人的經驗做分享，幫助其他男生克服情欲上的軟弱。
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