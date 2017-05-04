孔劉擒戲王 淚眼謝編劇

宋康昊（左起）、孫藝珍奪下本屆百想藝術大賞影帝后，戲王戲后則為孔劉及徐玄振。

〔記者陳立妍／綜合報導〕有南韓「金球獎」美譽的「百想藝術大賞」於昨在首爾盛大舉行，出道16年的孔劉首度入圍電視類最佳男主角，便在擅長打造愛情羅曼史的編劇金恩淑加持下，以《鬼怪》擊退勁敵韓石圭擒下戲王，而金恩淑也憑著該劇拿下電視類最大獎「年度大獎」，她聽到獲獎後更激動與孔劉相擁，《鬼怪》連奪2大獎堪稱本屆典禮最風光。

編劇金恩淑（左）奪下電視類最大獎「年度大獎」，得知獲獎時激動與孔劉相擁。

孔劉去年共推出3部電影、1部電視劇，在《屍速列車》、《鬼怪》接連開出高票房高收視後，創事業最高峰，他上台時強忍淚水先對著眾人自我介紹：「大家好，我是孔劉，還有一個名字叫做孔地哲，今天想告訴大家我的本名。」之後則特地感謝金恩淑鍥而不捨對他保持好奇，以及一起成就「金信」的導演李應福，也以「給了孤單的『金信』很多愛情的『恩倬』，謝謝！」向女主角金高恩致謝，感性以劇中經典台詞「因為和他們在一起，所有的時間都很美好」，對所有人表達誠摯的謝意。

此外，戲后由演出《又是吳海英》的徐玄振獲得，她去年以《又》劇在出道15年後一夕爆紅，領獎時更當場淚崩，感謝該劇讓更多人認識她。本屆影帝后則為《密探》的宋康昊及《德惠翁主》的孫藝珍，電影類最大獎「年度大獎」頒給《下女的誘惑》導演朴贊郁，《Dear My Friends》、《哭聲》則分別獲頒最佳電視劇及最佳電影殊榮。