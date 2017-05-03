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啥米!孔曉振竟要叫孔劉XX

2017/05/03 06:00

孔劉出道16年，日前首度登台會粉絲並接受媒體專訪。（記者王文麟攝）

記者陳立妍／專訪

37歲的韓星孔劉出道16年，過去5年雖受到「王牌編劇」金恩淑的合作邀約，但兩人始終擦身而過，孔劉日前接受本報專訪時坦言，自己5年來也曾納悶對方為何要一直和他保持聯繫？直到兩人在《鬼怪》首度合作，才讓他恍然大悟：「原來我們的心靈是相通的！」並感謝「金編」金恩淑從他身上挖掘出演員孔劉的新面貌。

之前韓媒曾爆料，有男神推手之稱的編劇金恩淑的前作《太陽的後裔》，曾鎖定孔劉出任「劉大尉」，但他因檔期無法配合推辭，讓飾演「劉時鎮」的宋仲基因此爆紅。孔劉表示，因為自己平常不太看電視劇，但對於金編提議過的作品，曾在螢幕上看過1、2集，雖然以演員的角色來評價編劇是很困難的，但在金編筆下的人物中，讓他印象最深刻的則是《鬼怪》中他詮釋的「金信」。

「在拍的過程中，我感覺到金恩淑編劇透過孔劉想要呈現給觀眾的，以及想從我身上發掘給觀眾的，或許因為這樣金恩淑編劇才會一直聯絡我吧！」而以觀眾角度來說他也相當自豪，《鬼怪》對他而言超越了金編之前的作品，有幸參與《鬼怪》讓他覺得非常開心。

孔劉（右）、孔曉振曾合作韓劇《餅乾老師星星糖》，2人在輩分上是祖孫關係，私下則是好友。（資料照）

而孔劉成為新任男神後，他的身世更被媒體起底是「至聖先師」孔子的第79代世孫，曾和他共演韓劇《餅乾老師星星糖》的孔曉振，則是孔子的第81代後人，在輩分上是孔曉振的祖父輩。孔劉受訪時也親口證實自己的確是孔子的後人，大笑說：「對，我是學者（孔子）的後代！如果我父母沒騙我的話。」

孔劉透露，與其說和孔曉振是親戚關係，反而更像是同姓的同事或朋友，表示兩人除了同公司且年紀相當，對方更是第一個從異性演員成為好友的人，「來台灣之前我跟孔曉振也常見面，真的是很好的朋友，無論在演技上或是私下，她都是給予我幫助及安慰的人。」

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