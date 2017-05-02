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周董「滾出去」罵錯人 因心急護歌迷2度致歉

2017/05/02 06:00

周杰倫為歌迷抱不平，當場飆罵保全「滾出去」。（資料照，杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫護歌迷心切，不惜開口飆罵保全「你給我滾出去！」雖事後發現誤會，2度致歉，但在歌迷心中，周董偶像地位更不容動搖。過去「華仔」劉德華也曾為了保護歌迷，不惜跳下舞台阻擋保全傷害歌迷，至今仍讓歌迷津津樂道。

前幾天周董在中國西安開唱，一度誤以為保全把歌迷燈牌亂丟，於是他在台上高喊：「你不要亂丟我歌迷燈牌，你有沒有聽到，你要控制秩序，把她燈牌丟掉幹嘛？」最後還氣到怒飆「你給我滾出去」。

事後周董了解，保全只是先把牌子放在地上，以免遮擋到後方觀眾的視線，他敢做敢當，為自己情緒突然失控道歉，表示：「我為這位歌迷感到心疼而說了衝動的話，我對這位辛苦的工作人員說聲抱歉，不是有心的，對於維護演唱會秩序的安保人員我衷心的感謝。」

杰威爾表示，昨天周董也親自去當地的保安指揮部表達感謝與歉意，他還錄影談到：「不應該這麼衝動說出這些話，非常對不起，希望將來還是能夠有一個守秩序美好的演唱會。」

劉德華曾為保護歌迷跳下舞台。（資料照，香港成報提供）

過去華仔開唱，有男歌迷手拿鮮花衝到舞台邊想跟他握手並送花，但保全立刻出動阻擋，甚至想強力把歌迷拉離現場，華仔不停呼籲保全不要對歌迷動粗，情急之下，他直接跳下舞台保護那位歌迷。

偶像愛歌迷的心往往讓歌迷更忠誠，過去有人冒用Bii名義以LINE騙歌迷，他怒斥「是誰冒充我」，提醒歌迷小心。劉若英則痛譙黃牛，歌迷都是辛苦存錢看她演唱會，對於黃牛炒作票價，她怒問「你忍心嗎？」

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