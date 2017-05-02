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台大高材生「脆樂團」結緣音樂

2017/05/02 06:00

「脆樂團」推出專輯《你快樂，嗎》，走清新的曲風。（記者胡舜翔攝）

記者陳慧玲／專訪

情侶檔「脆樂團」，是由Skippy和丁不拉丁（亦可稱丁丁）所組成的男女雙主唱樂團，2人交往多年，卻還不急婚，丁丁笑說：「我從未幻想過穿婚紗，我從小就不是白雪公主型的女生！」Skippy點頭贊同：「她比較像哆啦A夢吧，什麼都會，很萬能！」

「脆樂團」2位成員都是台大機械研究所畢業的高材生，雖也有親友會覺得他們高學歷卻選擇組團有點浪費，但Skippy說：「不會浪費，在台大念研究所讓我們吸取更多創作養分，這都是緣分，否則我也不會遇到丁丁。」

在Skippy眼中，女友丁丁是個充滿不同才華的女生，「她是個善良的人，有堅強的一面，但也會掉淚。」最難忘去小巨蛋看孫燕姿演唱會，丁丁感動狂哭。丁丁則誇男友：「他很善解人意，我表達能力差、不會表達情感，他可以看穿我心裡想什麼。」還誇男友對夢想很執著。

「脆樂團」推出專輯《你快樂，嗎》，前陣子也成功舉辦演唱會，歌迷很喜歡他們清新的曲風。他們難忘過去為了增加表演機會，到西門町的綠茶館表演測試能耐，當成「練功」。

丁丁從小喜歡科學領域，對機器人感興趣，Skippy則喜歡考古，研究恐龍化石，丁丁還曾夢想當太空人、去NASA工作，她曾陪男友一起去日本福井參觀恐龍化石博物館，即使遇上大雪，火車一度停駛也堅持要去。

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