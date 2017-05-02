亞莉安娜919攻蛋 渡邊直美527辦個展
2017/05/02 06:00
〔記者吳琬婷、粘湘婉／綜合報導〕西洋小天后亞莉安娜將於9月首度來台開唱！日前本報獨家掌握開唱消息，主辦單位昨正式宣布，演唱會確定將於9月19日在台北小巨蛋舉行；而日本「搞笑界一姊」渡邊直美一手策畫的個展，也將於本月27日起在台展出，23日她本人將來台剪綵，搶先曝光展覽內容。
24歲的亞莉安娜擁有4個8度音域，以甜美的海豚音聞名，2013年推出專輯《真情歌》即入圍葛萊美獎；主打歌《Problem》發行當周更寫下「最年輕女歌手首周破40萬銷量」的紀錄，被譽為「瑪麗亞凱莉接班人」。
亞莉安娜最新專輯《危險尤物》發行首周登頂70國的iTunes冠軍，刷新個人最高銷量紀錄，乘著高人氣，她順勢推出首次世界巡迴演唱會「Dangerous Woman Tour」，2月自美國起跑，台灣將是亞洲倒數第2站，票價及粉絲福利日後將陸續公布。
渡邊直美個展曾在東京、京都等地舉辦，吸引12萬人次參觀，如今首次赴海外到寶島展覽，與台灣插畫家「H.H先生」合作，並以「美美與渡邊直美在台灣一起租屋當室友」為主題進行創作。詳細資訊請見「渡邊直美 NAOMI’s PARTY in Taipei」官方臉書頁。
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