限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

亞莉安娜919攻蛋 渡邊直美527辦個展

2017/05/02 06:00

亞莉安娜將於9月19日在台北小巨蛋開唱。（理想國提供）

〔記者吳琬婷、粘湘婉／綜合報導〕西洋小天后亞莉安娜將於9月首度來台開唱！日前本報獨家掌握開唱消息，主辦單位昨正式宣布，演唱會確定將於9月19日在台北小巨蛋舉行；而日本「搞笑界一姊」渡邊直美一手策畫的個展，也將於本月27日起在台展出，23日她本人將來台剪綵，搶先曝光展覽內容。

24歲的亞莉安娜擁有4個8度音域，以甜美的海豚音聞名，2013年推出專輯《真情歌》即入圍葛萊美獎；主打歌《Problem》發行當周更寫下「最年輕女歌手首周破40萬銷量」的紀錄，被譽為「瑪麗亞凱莉接班人」。

 

亞莉安娜最新專輯《危險尤物》發行首周登頂70國的iTunes冠軍，刷新個人最高銷量紀錄，乘著高人氣，她順勢推出首次世界巡迴演唱會「Dangerous Woman Tour」，2月自美國起跑，台灣將是亞洲倒數第2站，票價及粉絲福利日後將陸續公布。

渡邊直美個展將在27日起在台展出。（吉本興業提供）

渡邊直美個展曾在東京、京都等地舉辦，吸引12萬人次參觀，如今首次赴海外到寶島展覽，與台灣插畫家「H.H先生」合作，並以「美美與渡邊直美在台灣一起租屋當室友」為主題進行創作。詳細資訊請見「渡邊直美 NAOMI’s PARTY in Taipei」官方臉書頁。

相關新聞

推薦新聞
隔牆嘿咻 台灣女星超能力驚呆紐約客 隔牆嘿咻 台灣女星超能力驚呆紐約客
2017/05/02 06:00
亞莉安娜919攻蛋 渡邊直美527辦個展 亞莉安娜919攻蛋 渡邊直美527辦個展
2017/05/02 06:00
「蝙蝠俠」瞞癌2年認了 方基墨︰康復了 「蝙蝠俠」瞞癌2年認了 方基墨︰康復了
2017/05/02 06:00
開歐巴馬黑色玩笑 凱蒂佩芮挨轟低級 開歐巴馬黑色玩笑 凱蒂佩芮挨轟低級
2017/05/02 06:00
RM狂嗑台灣美食 宋智孝被臭豆腐打敗 RM狂嗑台灣美食 宋智孝被臭豆腐打敗
2017/05/02 06:00
符瓊音遭冒名 衰當新人跳板 符瓊音遭冒名 衰當新人跳板
2017/05/02 06:00
張秀卿甩8公斤肉變夢露 張秀卿甩8公斤肉變夢露
2017/05/02 06:00
工作夥伴兼情人 「脆樂團」靠這招調劑 工作夥伴兼情人 「脆樂團」靠這招調劑
2017/05/02 06:00
情侶檔歌手不同調 慢慢說最會閃 情侶檔歌手不同調 慢慢說最會閃
2017/05/02 06:00
周董「滾出去」罵錯人 因心急護歌迷2度致歉 周董「滾出去」罵錯人 因心急護歌迷2度致歉
2017/05/02 06:00
陳意涵中國當導演 爆出有「反台獨保證書」 陳意涵中國當導演 爆出有「反台獨保證書」
2017/05/02 06:00
宜蘭妞韓出道 國籍遭硬成中國 宜蘭妞韓出道 國籍遭硬成中國
2017/05/02 06:00
通靈少女發燒 結局虐心 導演陳和榆︰珍惜身邊的人 通靈少女發燒 結局虐心 導演陳和榆︰珍惜身邊的人
2017/05/02 06:00
海豬仔奪國際金牌 江宏恩綠島爽潛水 海豬仔奪國際金牌 江宏恩綠島爽潛水
2017/05/02 06:00
林依晨談性侵︰勿息事寧人 高中遭騷擾留陰影 林依晨談性侵︰勿息事寧人 高中遭騷擾留陰影
2017/05/02 06:00
小V寶病了 徐若瑄心碎「只希望你好起來」 小V寶病了 徐若瑄心碎「只希望你好起來」
2017/05/01 23:31
海倫清桃拍寫真搶版面 遭指控變相吸金 海倫清桃拍寫真搶版面 遭指控變相吸金
2017/05/01 23:00
貧乳不要看！F奶女星曝大咪咪有這些困擾... 貧乳不要看！F奶女星曝大咪咪有這些困擾...
2017/05/01 22:41
憾！才拍好婚紗 女星遭醉漢連捅2刀斃命 憾！才拍好婚紗 女星遭醉漢連捅2刀斃命
2017/05/01 21:53
豁出去！盪鞦韆式做愛後 台女星當眾自慰不清場 豁出去！盪鞦韆式做愛後 台女星當眾自慰不清場
2017/05/01 21:06
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.