師徒都罹癌 賀一航納悶探病豬哥亮遭拒

豬哥亮因大腸癌住院治療，目前封鎖病況。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕賀一航昨為公視《一字千金》站台，爆日前透過一位民間老友想關心豬哥亮，但該位老友卻回覆「不知道」，讓賀一航很納悶，「我不懂為什麼不願意講。」最終只能接受豬哥亮封鎖病況的事實。

賀一航（右）因血便發現大腸癌，近年保持正向抗癌有成。（記者鍾智凱攝）

豬哥亮早期曾與賀一航搭檔，但傳出師徒有心結，不過近年已破冰，賀一航也一直視豬哥亮為師父，師徒倆命運相似，賀一航也是抗癌過來人，6年前被診斷出大腸癌3期，如今狀況穩定，抗癌秘訣是「保持心情愉悅」，全身保持正向能量，他體內的癌細胞就不會發作。

目前每半年賀一航定期驗血測「CEA」癌症指數，每次結果雖有起伏，但仍在控制範圍內；也不忘求神問卜，經常報到林森北路一間很靈驗的土地公廟，定期求身體健康。

此外賀一航很讚許瓊瑤求尊嚴死，未來他也希望將來要走得快活，認為插管、急救這些措施頂多延長幾個月，但搞得人仰馬翻，太過不值，希望自己在睡夢中離世，老婆Judy也支持賀一航尊嚴死，夫妻齊心看淡生死。