綾瀨遙F奶縮水 寫真集賣不到白石麻衣的2成

綾瀨遙寫真集銷量差，僅賣出3500本。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕32歲女星綾瀨遙相隔2年，再推寫真集《BREATH》，主打自然清新風，除被眼尖粉絲抓到F罩杯傲人上圍縮水，泳裝照也不再吸睛，首周竟只賣出近3500本，不敵名列冠軍的D奶寫真女星泉里香，和第3名的偶像女團成員「乃木坂46」白石麻衣，只排在第4名，銷量可以說是相當差。

白石麻衣寫真集《護照》大賣20萬本。

綾瀨遙原是寫真女星出身，F罩杯身材相當惹火，她13年前因演日劇《在世界的中心呼喊愛情》走紅後，將衣服一件件穿回來，靠演技在演藝圈打拚。然而，她近來主演電視劇、電影成績都不甚理想，先前為古裝劇《精靈守護者》每天狂做肌力運動健身，連續2季收視率都僅在6%上下徘徊，也讓日劇單集酬勞高達日幣200萬（約台幣55萬元）的她，被酸一線女星地位不再。

她近年來成功轉型後，對泳裝照不再抗拒，2年前推出寫真集，主打10年不見的泳裝照再度曝光，銷量僅賣4千本左右，如今全新寫真集銷量又滑鐵盧，2連敗也讓不少粉絲替她抱屈，直呼：「當女演員就好了，何必又走回頭路。」

泉里香身材誘人，寫真集發行前就因反應熱烈決定再版。

而28歲模特兒泉里香日前推出寫真集《Rika！》，推出前就因預約數量暴增決定再版；「乃木坂46」白石麻衣2月推出寫真集《護照》，已大賣20萬本，成為日本21世紀最暢銷的女藝人寫真集，推出至今2個月仍打進寫真集銷售榜前3名，魅力驚人。