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兄弟本色轟蛋過關 緊Hold分貝數低空飛過

2017/04/30 06:00

兄弟本色解散前最後一唱下重本，聲光效果十足。（記者胡舜翔攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕由張震嶽、熱狗、頑童ＭJ116組成的「兄弟本色」昨晚開唱，他們才從小巨蛋黑名單除名，前一天卻有附近居民放話，若感受到震動，就要向市長柯文哲下跪陳情。開場5人分別站在環繞舞台各個角落，並以新歌《搖落》揭開序幕，讓現場歌迷全都嗨翻，但昨晚北捷派來監測分貝數的人員透露，開場時分貝數就突破50，最後安可曲《Fly Out》更是差點超過規定的63分貝，恰符合歌詞「這樣太危險」，其餘時間都沒有超標，算是平安低空飛過。

兄弟本色昨晚嗨翻台北小巨蛋。（記者胡舜翔攝）

兄弟本色「日落黑趴」最終場演唱會今、昨兩天在台北小巨蛋舉行，兄弟本色特地祭出六招防噪、防震，除了事前不停提醒歌迷「不要跳」，公司還邀請小巨蛋檔期審議評委及附近里長來看演唱會，昨由中華里里長娘出馬盯場，里長本人則缺席。

演唱會內有工讀生舉牌提醒歌迷「以揮手、拍手代替上下跳動」。（記者胡舜翔攝）

兄弟本色此次唱完後即宣告解散，團員各自回歸原本的音樂領域，因此他們也特地將舞台、節目全都打掉重做，不僅歌單更動近一半，並耗資3000萬元打造軟硬體，鋪了長達1.6公里的舞台板製作環繞舞台，並用LED面板包住小巨蛋一面牆，讓小巨蛋變身大型劇院，搭配1200顆燈光，總計耗資4400萬元，聲光效果相當驚人，兩場票房吸金4500萬元，讓兄弟本色解散前小賺100萬元。

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