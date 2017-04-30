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阿吉仔夜市賣唱當簽唱 還清3千萬債 了斷從政夢

2017/04/30 06:00

阿吉仔曾在各大夜市賣唱，坦承剛開始難以適應。（記者曾德蓉攝）

〔記者曾德蓉／桃園報導〕殘障歌手阿吉仔因參選立委失利，負債3千萬，之後多次被直擊全台夜市擺攤賣唱，被指是因負債「落魄」；他昨撇清賣唱與債務無關，而且債務早已還清，但也坦言，剛開始在街頭走唱的確不太適應，後來只能當成是「簽唱會」，深耕基層。

阿吉仔昨出席「愛傳承關懷演唱會」桃園場，稱在立委選舉失利後，他一夕負債3千萬，花了8年時間還債，期間走遍南北，出現在台灣各大夜市中賣唱，起初難以適應，「在夜市的時候，要自己調整一下心理啦。」後來他當成在辦簽唱會，有收入，又能宣傳專輯，讓他的歌都能發酵傳唱；但一問選舉，他又笑罵：「不要談選舉了啦，越談越傷心。」並稱未來不會再出來選。

阿吉仔說，3年前開始就不再搞街頭賣唱，上月他發行新片，自己排起電台行程打歌，他自傲表示：「大哥人不是很健全，但歌一定要唱最好的，容大哥講一句大聲的話，過3年、5年，你會覺得『大哥的歌聲還在』，因為我的歌、我的CD都是慢慢、慢慢在發酵的。」

此外，阿吉仔與癌末入住台大醫院的豬哥亮是超級麻吉，他稱尊重豬本人與家屬意願，未去探病，但「時刻掌握」豬的狀況，「（目前）還可以啦，如果以那麼緊急狀況下，能維持這樣算是很好了」；至於豬何時出院，他則表示：「還沒講，但是也不要講，那是他的個人隱私、個人祕密。」

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