米嚕咕的占星頻道：2017.4/30～5/6

本週幸運星：牡羊座

事業最強：獅子座；愛情最甜：處女座；

人氣最夯：雙魚座；財運最旺：牡羊座

本週暫時揮別紛紛擾擾的氣氛，轉為務實的實踐。在一片恫嚇與恐懼中暫時有了喘息的空間，或許外界互相較勁仍不間歇，但大家的心情已從震驚趨於冷靜；轉於專注自身的需求。水星逆行已經到了尾聲，本週四就由逆轉正，許多先前擱置，或重複搞不定的事項，終於可以重新整理，再次出發。財經情勢仍然受到國際氛圍的影響，短線的振盪轉強，投機意味濃厚，靈活操作才有獲利空間。

【牡羊座】（3月21日至4月19日）

本週牡羊座散發出迷人氣質，人緣和桃花召之即來。在人氣指數居高不下的這段期間，事業經營拜三寸不爛之舌、無礙的辯才，提案報告自信全開，臨場表現令人驚艷，贏得重要人士的信賴，事業更上一層樓。善用時機，改善績效，有獲利提高、福利調升之類好運。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

本週金牛座對於自我的事業發展目標有著堅強的信念，對於往後的發展也變得更加清晰。這是你逐漸走向獨立與新生的開始，開拓新的項目，可能是關於科技方面的，能給你帶來新的發展。本週有機會獲得升職、出版或廣播的機會。小心衝動購物，荷包縮水。

【雙子座】（5月21日至6月20日）

本週雙子座心靈騷動，潛藏著改變的慾望，渴望來一場新的冒險。生活上馬不停蹄、奔波勞碌，計劃永遠趕不上變化，突發狀況恐導致計劃失效或決定轉彎、行程調整的可能。需要保持彈性，對小事不宜掉以輕心。生活中充滿活力，建立新的友誼，在人群裡發光發熱。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

本週巨蟹座有機會在人前展現自身實力，工作上表現不俗，事業籌謀積極，著手建立長期結盟關係，角色與功能無可替代。市場的磨合也漸入佳境，在銷售、團隊合作方面都駕輕就熟，精準的找到市場定位，獲得外界良好的反饋。人氣看漲，與好友一起分享快樂。

【獅子座】（7月23日至8月22日）

本周獅子座吉星高掛、志氣高昂，對於前景有著前瞻性的遠見，對於事業版圖有著非凡的定見，拓展市場、拜訪商談、異業結盟都有著絕佳的見地與說服力，擁有厚實的力量，有機會獲得屬意且更具分量的職務，在工作中變得具有決策力，成為團隊裡的中流砥柱。

【處女座】（8月23日至9月22日）

本周處女座有著新的思維、新的視野，工作上充滿了不同的新舊挑戰；有機會接觸許多新的大咖客戶，充滿契機，業績節節高升；而面對過去來自高層上司的壓力，也有的新的抗壓模式，不再坐困圍城，破繭而出。財運亨通，偏財運旺。愛情生活刺激、浪漫。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

本周天秤座重拾過往的理想，不論當年的創傷與失落，勇敢的再次踏上夢想的旅途。對未來有著急欲革新的強烈慾望，是年度最具創意的時刻，積極於在生涯志業上開創出一番成績，向權力頂峰全速進攻，但也要留心周全計劃及情勢變化，以免誤觸地雷引發風暴。

【天蠍座】（10月23日至11月21日）

本周天蠍座感覺有些混亂不安，雖然全心投入，熱忱於工作之中，但過程裡你和下屬溝通困難，自身的威信受到打擊；不能順利的完成工作內容，使你懷疑自身的能力以及價值感。你也很可能會突然有種覺得自己無法搞定當前複雜的狀況，有種力不從心的感受。

【射手座】（11月22日至12月21日）

本週射手座對未來前景有些想法，適合對自身財務狀況仔細評估，做出中長程的財務規劃，保守穩健的理財方式，對你的未來財務是可長可久。事業上計劃推行得非常迅速，勢如破竹，看似順遂，但還是小心為妙，最好能先預備備案，容易有計劃外的意外事故發生。

【摩羯座】（12月22日至1月19日）

本周摩羯座運勢逐漸平穩回升。事業專注於理想，工作上更加積極和主動。重燃鬥志，事業上獨當一面，業績表現耀眼，獲得了相應的回報以及認同。對於自我價值勇於實踐，努力成果大受肯定，忙碌充實而有成就感。工作穩定成長，過去種種努力都開始有所回報。

【水瓶座】（1月20日至2月18日）

本周水瓶座點燃夢想與激情的火種，勇於自我展現，對於生活更能有條理秩序的規劃，事業根基更加強化，對於自我的專業與素養的提升也都有積極的動力，生活大大的提升，一切都蓬勃發展、欣欣向榮。保持客觀，以足夠的耐心與毅力，用務實態度迎向成長一大步。

【雙魚座】（2月19日至3月20日）

本週雙魚座自信陽光、備受矚目，生活光鮮亮麗熱鬧非凡；熱中於公眾生活，穿梭於各種聚會應酬之中，這是擴大人際、廣結人脈的黃金時期，好人緣，換來好人脈，可望巧遇有力人士，為事業進級加分；魅力引人矚目，好心情感染周圍，讓你成為人氣的焦點。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★