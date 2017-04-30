限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

裘莉後悔了 夏天搬家當小布厝邊

2017/04/30 06:00

安吉莉娜裘莉態度軟化，決定帶孩子搬到布萊德彼特家附近，讓孩子有更多時間跟爸爸相處。（達志影像）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕「小布」布萊德彼特和安吉莉娜裘莉去年9月鬧離婚，7個月來，兩人曾一度劍拔弩張，互相指責對方；但據《In Touch》周刊報導，最近裘莉態度軟化，後悔當初如此決絕，決定夏天帶著子女搬到小布家附近；此外，小布也得到自婚變以來，和孩子一起過夜團聚的機會，這場世紀離婚大戰似乎即將落幕。

布萊德彼特自婚變以來，首度得到和孩子過夜機會，讓他非常開心。（法新社）

據報導，小布日前和孩子一吃晚餐、過夜，共享天倫，但當時只有2位保母跟著，裘莉並未同行；消息人士也透露，小布知道孩子們要來跟他吃飯很高興，特別聘請廚師，滿足子女的口腹之慾。

事實上，裘莉婚變前，只要跟小布有爭執，就吵著要離婚，小布往往都順著裘莉的毛摸，盡量安撫她，認為只是生活上的小摩擦，不料最後真走向分手一途；之後小布顧及孩子不願透露太多，但裘莉卻不斷放話、散布小布酗酒、家暴醜聞，兩人關係降到冰點。

如今，在治療師從旁協助修復家庭關係後，裘莉對先前攻擊小布行為非常後悔，為了以後友好相處，她買下小布住家附近價值台幣7.5億的新家，讓小布和孩子能有更多相處時光。

相關新聞

推薦新聞
裘莉後悔了 夏天搬家當小布厝邊 裘莉後悔了 夏天搬家當小布厝邊
2017/04/30 06:00
龐德女郎繳不出房租 無家可歸女兒還罹癌 龐德女郎繳不出房租 無家可歸女兒還罹癌
2017/04/30 06:00
豐臀金被搶劫後大轉性 只想當好媽媽 豐臀金被搶劫後大轉性 只想當好媽媽
2017/04/30 06:00
新手媽咪遛滿月女 亞曼達緊張兮兮 新手媽咪遛滿月女 亞曼達緊張兮兮
2017/04/30 06:00
孔劉一日老公 吸金2200萬 佼版死鬼CP呈最萌身高差 孔劉一日老公 吸金2200萬 佼版死鬼CP呈最萌身高差
2017/04/30 06:00
孔劉義賣明信片 捐10萬善款 孔劉義賣明信片 捐10萬善款
2017/04/30 06:00
郭書瑤缺席慶功 被噹出來面對 郭書瑤缺席慶功 被噹出來面對
2017/04/30 06:00
辰亦儒又硬又大又紅 郭品超認小 辰亦儒又硬又大又紅 郭品超認小
2017/04/30 06:00
盧學叡長征祕魯高攀 挑戰懸崖飯店 盧學叡長征祕魯高攀 挑戰懸崖飯店
2017/04/30 06:00
金城武有愛「放屁都甜」 封口感情事 全力護愛 金城武有愛「放屁都甜」 封口感情事 全力護愛
2017/04/30 06:00
劉奕兒豔遇變調 遭義大利鮮肉尾隨回飯店 劉奕兒豔遇變調 遭義大利鮮肉尾隨回飯店
2017/04/30 06:00
楊麗花喜收接班人 陳亞蘭忙翻喊救命 楊麗花喜收接班人 陳亞蘭忙翻喊救命
2017/04/30 06:00
「小氣王」郭彥均請客 反被虧窮 「小氣王」郭彥均請客 反被虧窮
2017/04/30 06:00
兄弟本色轟蛋過關 緊Hold分貝數低空飛過 兄弟本色轟蛋過關 緊Hold分貝數低空飛過
2017/04/30 06:00
兄弟轟蛋防震抗噪出6招 兄弟轟蛋防震抗噪出6招
2017/04/30 06:00
森進一花蓮開唱 鮮花席致癌歿粉絲 森進一花蓮開唱 鮮花席致癌歿粉絲
2017/04/30 06:00
Lulu抱病現身 潘裕文當場下跪求婚 Lulu抱病現身 潘裕文當場下跪求婚
2017/04/30 06:00
聯航事件才落幕！ 達美航空機長打女乘客 聯航事件才落幕！ 達美航空機長打女乘客
2017/04/29 23:44
驚！木村拓哉眼睛藏異物 拉出15公分不明物體 驚！木村拓哉眼睛藏異物 拉出15公分不明物體
2017/04/29 23:31
黃曉明為小海綿辦百日宴 曬「海棉寶寶」立體蛋糕 黃曉明為小海綿辦百日宴 曬「海棉寶寶」立體蛋糕
2017/04/29 22:32
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.