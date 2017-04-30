裘莉後悔了 夏天搬家當小布厝邊
2017/04/30 06:00
安吉莉娜裘莉態度軟化，決定帶孩子搬到布萊德彼特家附近，讓孩子有更多時間跟爸爸相處。（達志影像）
〔記者莊沛儀／綜合報導〕「小布」布萊德彼特和安吉莉娜裘莉去年9月鬧離婚，7個月來，兩人曾一度劍拔弩張，互相指責對方；但據《In Touch》周刊報導，最近裘莉態度軟化，後悔當初如此決絕，決定夏天帶著子女搬到小布家附近；此外，小布也得到自婚變以來，和孩子一起過夜團聚的機會，這場世紀離婚大戰似乎即將落幕。
布萊德彼特自婚變以來，首度得到和孩子過夜機會，讓他非常開心。（法新社）
據報導，小布日前和孩子一吃晚餐、過夜，共享天倫，但當時只有2位保母跟著，裘莉並未同行；消息人士也透露，小布知道孩子們要來跟他吃飯很高興，特別聘請廚師，滿足子女的口腹之慾。
事實上，裘莉婚變前，只要跟小布有爭執，就吵著要離婚，小布往往都順著裘莉的毛摸，盡量安撫她，認為只是生活上的小摩擦，不料最後真走向分手一途；之後小布顧及孩子不願透露太多，但裘莉卻不斷放話、散布小布酗酒、家暴醜聞，兩人關係降到冰點。
如今，在治療師從旁協助修復家庭關係後，裘莉對先前攻擊小布行為非常後悔，為了以後友好相處，她買下小布住家附近價值台幣7.5億的新家，讓小布和孩子能有更多相處時光。
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