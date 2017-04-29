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阿帕契出動！台版《太後》預算飆增160億

2017/04/29 06:00

男主角陳禕倫（後），操演格鬥戰技。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾智凱、涂鉅旻／龍潭報導〕國軍形象劇《最好的選擇》昨在龍潭武漢營區開鏡，3台阿帕契攻擊戰機咻地飛過，還有雲豹甲車及復仇者飛彈，製作人梁修身驕傲表示，出動這麼多精密武器，其實都是無形成本，粗估國軍等於挹注了160億拍此劇，加上先前國防部編列預算，有信心可尬《太陽的後裔》。

高山峰（左）操演格鬥戰技。（記者潘少棠攝）

先前國防部撥出的總預算是1280萬，拍攝16集，換算1集預算約80萬元，但韓版《太陽的後裔》預算4億4千萬，1集製作費高達2750萬元，比台灣國防部版高出34倍。如今梁修身認為軍方出借阿帕契這些武器，成本也要算進來，等於多出160億，1集變成預算10億80萬，瞬間打趴《太陽的後裔》。

《最好的選擇》由梁修身無酬支援操刀。（記者潘少棠攝）

昨男主角陳禕倫示範垂降救援，場面驚險，他經歷了5天特訓，每天6點半起床，一路狂操到晚上10點，中間還拉傷右膝韌帶，昨裹3層護膝上陣，靠著腎上腺素忘卻了肉身的痛苦，這讓袁艾菲十分敬佩陳禕倫的搏命演出。

前國防部長李天羽兒子李信恩、政治作戰學院院長余宗基的女兒余治賢，也在此劇軋一角，余治賢則飾演一名空軍女飛官，目前仍就讀大學戲劇系。李信恩曾捐肝救母，這次在劇中嘗試反派演出。

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