大支勸軍公教父母挺年改 攜手MC仁找港人《出路》

大支和香港饒舌歌手MC仁攜手合作。（資料照，記者宋志雄攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕近日年金改革議題吵翻天，大支日前受訪透露，其實父母也是軍公教人員，爸爸是警察，媽媽是老師，也在年改的影響範圍內，「老一輩覺得他們的錢被砍到，覺得要砍大家一起砍，不要只砍基層，難免會有情緒。」但他耐心和父母說明，年改是為了國家和下一代，「如果不改的話國家就會倒，債留子孫。」希望爸媽能暫時相忍為國。

對於先前反年改聯盟成員上電視節目，幾乎公然恐嚇大眾：「不要說是打人，殺人都有可能。」大支則非常不以為然，表示這樣根本就是製造反效果。

香港饒舌歌手MC仁是大支多年好友，一起創作新歌。（翻攝自臉書）

大支日前和旗下子弟兵，及香港饒舌歌手「MC仁」合作新歌《出路》，大支說，過去每次和香港朋友聊天，都感受到港人對未來的不確定感，他曾問香港朋友，他們參與雨傘革命、佔中等抗爭之後的出路在哪裡，朋友一臉茫然，但仍堅持：「還是要抗爭！」

大支說，台灣就在香港隔壁，是相對自由的國家，看到昔日太陽花學運，卻被不少台灣民眾冷嘲熱諷，讓他不禁感慨：「你看人家在極權國家，還是為民主、下一代奮鬥。」因此決定和認識十多年的老友MC仁，共同創作這首歌曲，除了勉勵香港人，也給住在僅相隔一個海峽的台灣警惕。