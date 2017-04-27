音樂製作工坊接軌 國際 倪重華當推手 招生敲邊鼓
2017/04/27 06:00
〔記者陳慧玲／台北報導〕雖然辭去台北市文化局長一職已15個月，但倪重華對於台北市政府文化局主辦的「流行音樂節目製播國際工作坊」仍很關心，除了因為這是他在任期間發想的計畫，也希望能透過這個工作坊課程，提升台灣音樂節目製作水準，和國際接軌。
「2017流行音樂節目製播國際工作坊」，將邀請國際知名專業團隊BAMM.tv來台，依國內現況與需求，為流行音樂製播相關產業工作者設計課程，進行指導與交流，希望能儲備北部流行音樂中心展演實務人才。
BAMM.tv是英國新型態創意音樂視聽平台，屆時將由該團隊從報名者當中評選出30位國內具經驗的導播、後製、攝影、成音等影視音工作者為學員，6月17至24日在公共電視台進行所有課程及實務操作。
倪重華昨談到，他自己都很希望有機會能去聽課，過去常有人批評電視台轉播金曲獎頒獎典禮鏡頭、成音等缺失，透過這次工作坊或許能讓業界吸取更多寶貴經驗。
流行、嘻哈、搖滾、電音，每種類型音樂節目大不同，這次工作坊也將教導學員不同音樂類型鏡頭語言和分鏡方式。
報名期間自即日起至5月22日止，採線上報名，網址：http://www.accupass.com/go/popmusicworkshop，也可參考「流行音樂節目製播國際工作坊」臉書專頁。
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