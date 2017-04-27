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鍾潔希MV疑走光 堅強不煩心

2017/04/27 06:00

鍾潔希穿這套衣服被導演要求要脫內衣上陣。（新音符製作提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕大馬變性歌手鍾潔希將推出全新英文專輯《BE STRONG 堅強》，同名歌曲MV到澳洲伯斯的沙漠和海灘取景，她在海灘上穿著粉紗花洋裝，卻被導演要求不可以穿內衣，裸背演出，當海浪打到她身上時，胸前的紗幾乎濕透，海風又把裙襬給吹起，上下齊攻讓她瀕臨走光邊緣，她甚至還踩到貝殼碎片，腳都被割傷，忍痛硬撐，用滲血的雙腳和男主角演浪漫戲。

鍾潔希說，當時聽到導演要她不穿內衣，原本無法接受，甚至不敢下車，後來說服自己一切都是為了「有美感」，才克服心理障礙。

但日前MV出爐，還是被網友發現她疑似真的走光，鍾潔希相當坦然：「應該是錯覺吧！」也表示如果真的走光，也是導演為了要呈現情境的美學所做的安排，「感謝大家的指正，現在的我很堅強，不會為了小事而煩心，我信任導演的構思。」

鍾潔希頂著豔陽在澳洲的沙漠拍攝，拍到曬傷。（新音符製作提供）

除了差點走光，鍾潔希也在伯斯沙漠中頂著40度的豔陽，足足拍了8小時MV，由於她忘了擦防曬乳，皮膚大曬傷，且她拖著長達3公尺的裙尾又穿高跟鞋，好幾次跌倒沙子裡，弄得滿臉滿嘴的沙，十分狼狽。

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