鋒菲戀遭毒舌玩完 謝霆鋒打臉想看吃狗屎

王菲、謝霆鋒（圖）感情狀態備受關注，不時傳出兩人即將步入禮堂或分手消息。（星島日報提供）

〔記者盧家豪／綜合報導〕王菲、謝霆鋒「鋒菲戀」2014年世紀復合，不時被拍到公共場合放閃，更多次傳出就快結婚，但日前卻有中國名嘴宋祖德爆料兩人早就分手，恩愛只是作戲博版面，還放話如果消息是假的就「直播吃狗屎」。昨下午謝霆鋒本人即在臉書留言打臉「期待他吃給我們看」。

王菲（圖）、謝霆鋒感情狀態備受關注，不時傳出兩人即將步入禮堂或分手消息。（Kcpcl提供）

消息傳出後，王菲經紀人亦表示「想看人吃狗屎直播」，證實消息純屬捏造；謝霆鋒爸爸謝賢受訪時更笑說「我還吃雙倍」駁斥傳聞；捧紅王菲的邱瓈寬也在臉書直言︰「幹嘛要污染狗屎？王菲的感情又關你狗xx事？」隔空嗆爆宋祖德。

宋祖德在微博聲稱，王菲自從去年演唱會撈金失敗後情侶倆的關係就越來越差，兩人更簽分手協議，「若有商業合作就同時出現博版面，老百姓喜歡看八卦，近50歲的王菲只能靠感情生活獲得關注」，又指「謝霆鋒平常揮金如土，為了錢才和王菲在一起。」

網友也翻出宋祖德過去曾假踢爆「李嫣是謝霆鋒和王菲所生」、「劉亦菲是變性人」等消息，紛紛留言開酸「希望他到時候兌現承諾」、「想看吃屎直播」，引起台、港、中網友熱議。