李榮浩難耐時差 台上唱到睡著

李榮浩9月16日首次登上台北小巨蛋開唱。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手李榮浩，9月16日將首次登上台北小巨蛋開唱，之前一再傳出他和女友楊丞琳好事近，還頻傳2人秘婚，他昨帥氣回應：「一直到最近都有人問我是不是結婚了？我如果結婚，一定會第一時間告訴大家，我為什麼要偷偷摸摸，我怕什麼？」何時考慮成家？他說：「隨緣！」

「有理想演唱會」已唱了30場，李榮浩難忘到加拿大多倫多巡演時，難抵時差，唱到《野生動物》時竟在台上睡著5秒，他驚醒直說：「對不起，重唱，我睡著了！」

9月來到女友家鄉開唱，李榮浩說並不會壓力特別大，但前陣子楊丞琳被爆料耍大牌，他護愛心切說：「那個人是不是沒見過她本人？亂說的。他（爆料者）開心也罵你、不開心也罵你，搞不好改天還說你小偷搶劫。」對於楊丞琳自己當老闆娘，李榮浩說：「她很適合自己出來開公司，我們會互相交流管理、人事之類的。」

小時候家境不好，李榮浩說，200元人民幣（約900元台幣）吉他彈了8、9年，如今他擁有7把吉他，價值超過600多萬台幣。

李榮浩抗拒跳舞，被華納大中華區總裁陳澤杉爆料，當初簽約竟在合約上明文規定「不能要求跳舞」，陳澤衫強調很疼李榮浩，李榮浩也嘴甜回應：「他去哪我就去哪。」演唱會門票明天中午12點寬宏開賣。