限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

《舉重妖精》愛真的 李聖經姊弟戀南柱赫

2017/04/25 06:00

李聖經、南柱赫拍《舉重妖精金福珠》假戲真做，交往4個多月。
　

〔記者粘湘婉／綜合報導〕26歲韓星李聖經主演夯劇《舉重妖精金福珠》，與23歲小鮮肉男星南柱赫搭檔談情，戲裡「福珠」、「俊亨」甜蜜互動閃瞎觀眾，如今2人確定假戲真做，年初殺青後開始交往，談情4個多月。據傳，2人只要一放假就黏TT，由南柱赫溫馨開車接送，共度甜蜜時光，出門約會則必備口罩、帽子遮掩，低調護愛。

李聖經、南柱赫約會必備口罩、帽子，低調護愛。


李聖經、南柱赫同屬經紀公司「YG娛樂」，曾合拍韓劇《奶酪陷阱》、廣告等，2人在《舉》劇中互動閃翻天，南柱赫更自爆在該劇接近完結時，曾即興加吻戲，在操場「偷親」女方，曖昧氛圍破表。如今爆熱戀也成為「YG娛樂」首對同門情侶檔。


《Dispatch》報導，去年耶誕節2人從《舉》劇片場離開後各自回家，之後又出門約會，甜蜜共度佳節；本月16日小倆口結伴到教會做禮拜，李聖經戴上棒球帽現身，下車後換成男友送的漁夫帽，完成情侶裝之餘也低調護愛；個性浪漫的南柱赫，也常準備小禮物，包括浪漫花束、情侶帽等送女友，小貼心讓戀情不斷加溫。

小倆口雖低調約會，但大批網友回顧互動，發現熱戀證據滿天飛。日前天團「酷玩樂團」在首爾演出，李聖經上傳現場照，被抓包疑似有南柱赫身影；先前南柱赫在美國看NBA球賽，被電視轉播鏡頭掃到，李聖經也立刻截圖上傳IG，笑喊「也太容易找到了吧」隔空放閃。

「YG娛樂」昨也證實戀情，「2人從模特兒時期就是好朋友，近來發展成交往關係」，粉絲大多給予祝福。

相關新聞

推薦新聞
袁詠儀與老公合體做菜 這動作讓人想婚了 袁詠儀與老公合體做菜 這動作讓人想婚了
2017/04/25 12:07
《星際異攻隊2》也有同志角色？導演暗示：可能是任何人 《星際異攻隊2》也有同志角色？導演暗示：可能是任何人
2017/04/25 11:57
（影音）Kenny G即席吹薩克斯風 空中散發濃濃洋蔥味 （影音）Kenny G即席吹薩克斯風 空中散發濃濃洋蔥味
2017/04/25 11:30
谷阿莫自清「合理使用」 前主播張宇：侵權就是侵權 谷阿莫自清「合理使用」 前主播張宇：侵權就是侵權
2017/04/25 11:11
影集女星猝逝死因曝光！原來是「這個」奪去她性命 影集女星猝逝死因曝光！原來是「這個」奪去她性命
2017/04/25 10:59
馬雅舒放閃13歲繼女 超齡身材拚後媽 馬雅舒放閃13歲繼女 超齡身材拚後媽
2017/04/25 10:52
Baby回歸《跑男》 1張照片粉碎不合迪麗熱巴 Baby回歸《跑男》 1張照片粉碎不合迪麗熱巴
2017/04/25 10:26
孫儷當媽8小時 心疼女兒哭喊：要陪媽媽去 孫儷當媽8小時 心疼女兒哭喊：要陪媽媽去
2017/04/25 10:15
英國女王露胸又露腿 蕾哈娜P圖挨轟噁心不尊重 英國女王露胸又露腿 蕾哈娜P圖挨轟噁心不尊重
2017/04/25 09:50
《黑澀會》糖果被剪爛衣服 勇兔還原：經本人同意 《黑澀會》糖果被剪爛衣服 勇兔還原：經本人同意
2017/04/25 09:49
嫁地主擁2千坪民宿 反派一姊茹素7年驅兒怪病 嫁地主擁2千坪民宿 反派一姊茹素7年驅兒怪病
2017/04/25 09:49
女星刪光老公貼文 第一狗仔驚爆：可能出事了 女星刪光老公貼文 第一狗仔驚爆：可能出事了
2017/04/25 09:19
王思平衰事纏身 淫媒敲門百萬伴遊賭城 王思平衰事纏身 淫媒敲門百萬伴遊賭城
2017/04/25 08:56
63歲還沒打算退休 武打巨星想轉型拍文藝片 63歲還沒打算退休 武打巨星想轉型拍文藝片
2017/04/25 08:48
邰智源養出四冠王 學霸星二代還有他們 邰智源養出四冠王 學霸星二代還有他們
2017/04/25 08:43
瑤瑤差點不當「通靈少女」！被爆因...曾拒演 瑤瑤差點不當「通靈少女」！被爆因...曾拒演
2017/04/25 08:15
谷阿莫聲明「合理使用」 李茂生酸問題在這裡… 谷阿莫聲明「合理使用」 李茂生酸問題在這裡…
2017/04/25 08:07
國片發威！米蘭影展入圍最佳影片 紀培慧爭后 國片發威！米蘭影展入圍最佳影片 紀培慧爭后
2017/04/25 07:23
鐵粉器捐當天使 Selina：勇敢飛吧！ 鐵粉器捐當天使 Selina：勇敢飛吧！
2017/04/25 07:16
跳水皇后一舉得女 每月生活費多24萬 跳水皇后一舉得女 每月生活費多24萬
2017/04/25 07:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.