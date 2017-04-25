《舉重妖精》愛真的 李聖經姊弟戀南柱赫

李聖經、南柱赫拍《舉重妖精金福珠》假戲真做，交往4個多月。



〔記者粘湘婉／綜合報導〕26歲韓星李聖經主演夯劇《舉重妖精金福珠》，與23歲小鮮肉男星南柱赫搭檔談情，戲裡「福珠」、「俊亨」甜蜜互動閃瞎觀眾，如今2人確定假戲真做，年初殺青後開始交往，談情4個多月。據傳，2人只要一放假就黏TT，由南柱赫溫馨開車接送，共度甜蜜時光，出門約會則必備口罩、帽子遮掩，低調護愛。

李聖經、南柱赫約會必備口罩、帽子，低調護愛。



李聖經、南柱赫同屬經紀公司「YG娛樂」，曾合拍韓劇《奶酪陷阱》、廣告等，2人在《舉》劇中互動閃翻天，南柱赫更自爆在該劇接近完結時，曾即興加吻戲，在操場「偷親」女方，曖昧氛圍破表。如今爆熱戀也成為「YG娛樂」首對同門情侶檔。



《Dispatch》報導，去年耶誕節2人從《舉》劇片場離開後各自回家，之後又出門約會，甜蜜共度佳節；本月16日小倆口結伴到教會做禮拜，李聖經戴上棒球帽現身，下車後換成男友送的漁夫帽，完成情侶裝之餘也低調護愛；個性浪漫的南柱赫，也常準備小禮物，包括浪漫花束、情侶帽等送女友，小貼心讓戀情不斷加溫。

小倆口雖低調約會，但大批網友回顧互動，發現熱戀證據滿天飛。日前天團「酷玩樂團」在首爾演出，李聖經上傳現場照，被抓包疑似有南柱赫身影；先前南柱赫在美國看NBA球賽，被電視轉播鏡頭掃到，李聖經也立刻截圖上傳IG，笑喊「也太容易找到了吧」隔空放閃。

「YG娛樂」昨也證實戀情，「2人從模特兒時期就是好朋友，近來發展成交往關係」，粉絲大多給予祝福。