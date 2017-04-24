才懊惱熱舞露半球 徐佳瑩加碼開黃腔
2017/04/24 06:00
徐佳瑩前晚熱舞時，肉色bra跑出來見客搶鏡。（記者趙世勳攝）
〔記者蔡琛儀／台北報導〕「Lala」徐佳瑩前晚二度攻蛋順利落幕，但她苦練多時的熱舞橋段，卻因為肉色bra跑出來見客搶鏡，她在慶功宴上難掩懊惱心情，強調自己絕對不是故意的，並脫口：「如果是故意的話，我就會用太陽環（情趣用品）。」突爆出這句話，讓現場人全都傻眼笑翻，她發現自己玩笑開太大，還連忙求饒拜託媒體不要寫。
Lala的導演男友比爾賈前晚不僅親自買票到場，還送上代表她演唱會主視覺色系的黃色玫瑰花籃應援，Lala也在安可時，特別謝謝家人和「我的比爾賈先生」，兩人互動甜度破表。
Lala透露，比爾賈在她準備演唱會期間，不僅送來賈家人熬的滴雞精幫她補體力，還親自幫她準備營養滿分的便當；在她為演唱會煩惱時，比爾賈則化身心靈導師，演唱會前到後台鼓勵她，要她放輕鬆，結束後也以男主人之姿到後台向工作人員致謝，儼然是她的強力後盾，似乎好事近了。
但Lala說自己仍要忙工作，為5月6日的高雄演唱會、及後續演出做準備，「有好消息一定會說，沒什麼好隱瞞的。」而她過去曾表示想買房，但連頭期款都沒有，近年身價翻倍漲，她也在慶功宴上表示，「不是錢的問題，是忙到沒時間看房。」看來買房資金已經到位。
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