中居同台香取吃得開 試吃泡菜訂單暴增到1萬個

香取慎吾（左）、中居正廣自天團「SMAP」解散後首次同台，燦笑展現絕佳默契。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕傑尼斯天團「SMAP」解散至今已4個多月，5名成員各自單飛無交集。日前香取慎吾擔綱主持的節目《SmaSTATION!!》，邀到昔日成員中居正廣當來賓，2人自解散後首度同台，中居仗著雙方好交情，拿香取先前的「私生子」傳聞開玩笑，讓香取差點招架不住，無奈笑回：「我之前就解釋過了，那是朋友的小孩啦。」

香取解釋過後不甘示弱，回嘴笑稱：「中居你是不是又變矮了？」被戳中痛處的中居，忍不住「出拳」作勢揍香取，雙方瘋狂吐槽互開玩笑，絕佳默契讓粉絲們直呼：「好懷念。」

在試吃單元橋段，香取不斷丟梗給中居，讓中居講出昔日招牌節目《SMAPxSMAP》著名單元「BISTRO SMAP」的經典台詞「好～好吃」，溫馨同台場面讓不少「SMAP」迷感動飆淚，紛紛指名「拜託2人再繼續合作吧」。

中居正廣、香取慎吾《SmaSTATION!!》同台，意外掀起「鮭魚泡菜」熱賣潮，廠商訂單暴增1萬罐。

此外，香取、中居同台除了粉絲開心，廠商也跟著獲利。中居在節目中試吃的「鮭魚泡菜」，在播出後訂單瞬間暴增至1萬個，在北海道新千歲機場商店販售的400個庫存，也在隔天全數賣完。由於該產品全是手工製作，1天限量500個，1萬個訂單讓廠商又開心又擔心，直呼:「從下訂到拿到產品，客人可能要等上3個月以上才行」。