限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

罹癌主播麻央病情惡化 再次住院

2017/04/24 06:00

小林麻央因病情惡化，昨宣布再次住院。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲日本美女主播小林麻央罹患乳癌2年多，雖癌細胞已擴散到肺、骨頭、淋巴等處，她依舊積極樂觀，去年9月更開設部落格，與網友分享抗癌心得。今年初她病情一度回穩，出院回家調養，近來卻又惡化，出現喘不過氣、盜汗、全身發痛等症狀，連走10步路都很吃力，讓她忍不住情緒潰堤，抱著媽媽痛哭。前晚她透過部落格宣布住院，除感謝網友聲援，也透露希望靠醫療力量恢復精神。

小林麻央日前陪小兒子勸玄（右）歡慶4歲生日。

麻央的治療方針從一開始的化療、標靶藥物治療，到去年9月轉為開刀切除患部，但因癌細胞已擴散，病情起起伏伏。她年初時身體一度好轉，出院在家休養，並在4歲兒子生日時，替他變裝成帥氣小王子，舉辦生日派對，度過幸福家庭時光。

然而，本月中旬起她身體狀況不佳，19日時她在部落格發文，透露整天只能躺在床上靜養，身心煎熬讓她忍不住抱著媽媽痛哭，「哭完以後覺得好安心，即使難受我也不是孤單一個人」，靠家人陪伴讓她得已繼續對抗病魔。

小林麻央罹癌後，老公市川海老藏（左）一路陪她對抗病魔。

前晚她再發文宣布住院，近萬名網友湧入她部落格溫暖聲援；一路陪伴她的老公市川海老藏因在外地工作，昨也立刻打電話關心，並替愛妻對外報平安，「她的聲音聽起來還算有精神，終於可以放心了」。

相關新聞

推薦新聞
嚴爵29歲新出發 勇跨戲劇第一步 嚴爵29歲新出發 勇跨戲劇第一步
2017/04/24 06:00
呂承祐為《釧兒》吃素 張芳瑜曾志遠被拱在一起 呂承祐為《釧兒》吃素 張芳瑜曾志遠被拱在一起
2017/04/24 06:00
洪榮宏妙喊前輩 方宥心承擔不起 洪榮宏妙喊前輩 方宥心承擔不起
2017/04/24 06:00
淫辣妹灌醉女學生逼玩3P 噁拍性愛片 淫辣妹灌醉女學生逼玩3P 噁拍性愛片
2017/04/24 06:00
傑森史塔森6月當爸 史特龍搶做保母 傑森史塔森6月當爸 史特龍搶做保母
2017/04/24 06:00
公主想變性 艾兒芬妮讓單親媽《不設限》 公主想變性 艾兒芬妮讓單親媽《不設限》
2017/04/24 06:00
滅火器聲援巴奈 盼關注原民議題 滅火器聲援巴奈 盼關注原民議題
2017/04/24 06:00
家家自糗肚子大 不是大肚子 家家自糗肚子大 不是大肚子
2017/04/24 06:00
品冠當RM嘉賓 認親池錫辰 品冠當RM嘉賓 認親池錫辰
2017/04/24 06:00
男星顧毛孩有一套 竟會特殊才藝 男星顧毛孩有一套 竟會特殊才藝
2017/04/24 06:00
電台情人李季準74歲辭世 磁性嗓音成絕響 電台情人李季準74歲辭世 磁性嗓音成絕響
2017/04/24 06:00
葉天倫失聯豬哥亮 續代追《大釣哥》尾款 葉天倫失聯豬哥亮 續代追《大釣哥》尾款
2017/04/24 06:00
舒子晨脫了 全裸跳鋼管 舒子晨脫了 全裸跳鋼管
2017/04/24 06:00
媚兒碧夫妻愛玩3p 《美國超級名模生死鬥》主持人也成目標 媚兒碧夫妻愛玩3p 《美國超級名模生死鬥》主持人也成目標
2017/04/23 23:31
無尊珍珍大方示愛 校草「晨翔」打槍「我吃不下」 無尊珍珍大方示愛 校草「晨翔」打槍「我吃不下」
2017/04/23 23:29
AV奧斯卡開獎 三上悠亞奪最優秀女優噴淚 AV奧斯卡開獎 三上悠亞奪最優秀女優噴淚
2017/04/23 23:25
《叫小賀》見好就收 眾演員沮喪不捨 《叫小賀》見好就收 眾演員沮喪不捨
2017/04/23 23:23
女星遭疑蕾絲情 自揭富二代前男友劈腿重傷 女星遭疑蕾絲情 自揭富二代前男友劈腿重傷
2017/04/23 22:51
張秀卿《車站》創作人 九份昇平戲院開唱獻金曲 張秀卿《車站》創作人 九份昇平戲院開唱獻金曲
2017/04/23 21:59
（影音）《RM》快閃來台6小時 宋智孝哈哈最愛擔仔麵 （影音）《RM》快閃來台6小時 宋智孝哈哈最愛擔仔麵
2017/04/23 21:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.