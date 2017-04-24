罹癌主播麻央病情惡化 再次住院

小林麻央因病情惡化，昨宣布再次住院。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲日本美女主播小林麻央罹患乳癌2年多，雖癌細胞已擴散到肺、骨頭、淋巴等處，她依舊積極樂觀，去年9月更開設部落格，與網友分享抗癌心得。今年初她病情一度回穩，出院回家調養，近來卻又惡化，出現喘不過氣、盜汗、全身發痛等症狀，連走10步路都很吃力，讓她忍不住情緒潰堤，抱著媽媽痛哭。前晚她透過部落格宣布住院，除感謝網友聲援，也透露希望靠醫療力量恢復精神。

小林麻央日前陪小兒子勸玄（右）歡慶4歲生日。

麻央的治療方針從一開始的化療、標靶藥物治療，到去年9月轉為開刀切除患部，但因癌細胞已擴散，病情起起伏伏。她年初時身體一度好轉，出院在家休養，並在4歲兒子生日時，替他變裝成帥氣小王子，舉辦生日派對，度過幸福家庭時光。

然而，本月中旬起她身體狀況不佳，19日時她在部落格發文，透露整天只能躺在床上靜養，身心煎熬讓她忍不住抱著媽媽痛哭，「哭完以後覺得好安心，即使難受我也不是孤單一個人」，靠家人陪伴讓她得已繼續對抗病魔。

小林麻央罹癌後，老公市川海老藏（左）一路陪她對抗病魔。

前晚她再發文宣布住院，近萬名網友湧入她部落格溫暖聲援；一路陪伴她的老公市川海老藏因在外地工作，昨也立刻打電話關心，並替愛妻對外報平安，「她的聲音聽起來還算有精神，終於可以放心了」。