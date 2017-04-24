嚴爵29歲新出發 勇跨戲劇第一步

嚴爵（右）生日音樂會教粉絲彈吉他。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕嚴爵昨天過29歲生日，前天先在家鄉高雄舉行「爵約日」生日音樂會和粉絲甜蜜互動，爸媽送上蛋糕為他慶生，外婆和阿姨等親戚也到現場，氣氛溫馨。嚴爵透露下半年將跨界戲劇演出，向粉絲喊話：「我們電視上見！」

過去嚴爵一直收到戲劇演出邀約，今年下半年總算要跨出第一步，為求能完美演出，他每天在家K劇，認真看著演員每個動作表情，他說：「人生第一次演戲，全新體驗。」

嚴爵（中）過生日，爸媽送上蛋糕幫他慶生。（相信音樂提供）

在生日音樂會上，嚴爵彈吉他、鋼琴，又「混搭」歷年歌曲，像是《吾在場證明+黑色幽默》、《好的情人+擁抱》，讓歌迷聽到新鮮感。

看到現場滿滿歌迷，嚴爵有感而發說：「2009年發《困在台北》的EP時，有一場台中音樂會，那時候習慣把要講的話都先寫好，結果到現場發現整個場地只有一名咖啡店員，但我還是照著我的稿講說『你們今天嗨嗎』，那個店員可能認為我腦袋有問題。」

嚴爵（左）生日音樂會和歌迷親密互動。（相信音樂提供）

儘管當年台下只有一名工作人員和一名店員，嚴爵仍堅持一步一步完成音樂夢，音樂會上唱到《小幸運》時，他心懷感激說：「你們給我很多幸運，陪我走了8年，21歲到29歲，你們就是我的青春，只想好好的感謝你們。」