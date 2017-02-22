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鄭進一攻蛋慘賣1成 4歲女兒萌舞催票

2017/02/22 06:00

鄭進一（右）5月小巨蛋開唱，女兒鄭羽潼現身幫老爸催票。
（記者陳逸寬攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕鄭進一去年被前金主爆出上酒店白吃白喝，還外帶酒店妹出場，事後他全盤否認，反指該金主「根本是詐騙集團」，雙方甚至當著媒體面上演電話對幹戲碼，事隔4個多月，昨鄭進一舉辦演唱會記者會受訪，表示對方沒有再來，「事情不落幕怎麼辦，鬧不起來了嘛！」並強調：「公道自在人心，他（指金主）也知道理虧，沒有人被欺負還會閉嘴啦！」看來酒店門事件算是暫時告一段落。

鄭進一將首度攻蛋，門票早在1月就開賣，但票房狀況不甚理想，至截稿前僅約售出一成左右，鄭進一對此相當樂觀：「我是第一次辦嘛！江蕙也是辦了一兩次大家才知道她。」他表示演唱會已砸3千萬元，希望歌迷多多支持，「不要管我的人生經歷，我不是壞人，那只是個人的壞習慣而已。」

昨他的4歲多寶貝女兒鄭羽潼也現身為老爸催票，大跳韓國女團「SISTAR」的歌曲，不時扭腰擺臀撩髮，模樣萌翻，也不忘向鄭進一撒嬌獻吻，讓他笑得合不攏嘴。他至今仍未給女兒的媽一個名分，昨鄭進一也表示：「我們很快樂開心就好，她ok我也ok，如人飲水冷暖自知，大家幸福就好。」還是沒打算要將女友娶進門。

鄭進一「台灣一歌」演唱會5月14日在台北小巨蛋舉行，購票洽年代及7-11、萊爾富、OK便利商店。

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