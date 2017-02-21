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李千娜獻「讚聲」 專場初體驗

2017/02/21 06:00

李千娜首次有專場演唱會，充滿期待。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2017 Voice Up Concert讚聲演唱會」，將從5月6日起在華山Legacy起跑，曾唱紅過《以後別做朋友》、《你，好不好》等動人情歌的周興哲將獻唱，而歌唱、戲劇兩頭忙的李千娜，今年首次參與演出，對於專場演唱會充滿期待，這次還特別看了3場張學友演唱會做功課。

周興哲情歌動人，將參與讚聲演唱會。（寬宏提供）

今年讚聲演唱會將邀集朱俐靜、黃玠、李千娜、吳汶芳、蔡旻佑、艾怡良、周興哲、田亞霍、吳思賢、林明禎、有感覺二人組及蜜蜂少女隊等12組歌手輪番獻唱，歌唱曲風大不同，但其中不乏許多充滿人氣的偶像歌手。

李千娜曾獲得金馬獎「最佳新演員」，也入圍過金鐘獎最佳女主角，但她不能忘情於歌唱，今年終於有機會在讚聲演唱會中有專屬場次，覺得意義重大，希望歌迷能到場參與她的「第一次」。

忙於舞台劇的艾怡良，也是首度參與讚聲演出，透露將會開放所有歌迷點歌，分享心情點滴。周興哲近期海外演出不少，希望回台北時在演唱會上有新的東西呈現給歌迷。蔡旻佑說，這次讚聲都是新勢力，讓他備感壓力，開玩笑說在演唱會上「若不玩最大就不能下台」，較勁意味濃厚。

12場演唱會門票將於今天中午12點在寬宏售票系統及全台萊爾富、OK便利商店開賣。

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