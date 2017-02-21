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森進一獻愛台灣母親 創日星先例4.29花蓮開唱

2017/02/21 06:00

森進一將在4月底4度登台開唱。（超藝媒體行銷提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕69歲日本「演歌天王」森進一闖蕩歌壇51年，清亮嗓音讓婆媽粉絲為之瘋迷。相隔2年，他將於4月底4度在台開唱，並在花蓮、台北各舉辦1場，成為首位前進花蓮辦個唱的日本歌手。此次開唱碰巧在母親節前夕，森進一感性表示「看到媽媽粉絲，就會想到過世的母親」，希望能靠自己的歌聲，向粉絲們獻上母親節禮物。

森進一過去連續48年參與日本跨年盛事《紅白歌唱大賽》，2年前他宣布從《紅白》畢業，嘹亮獻唱《母親》逼哭不少粉絲。他表示，母親已離世44年，每次來台看到媽媽粉絲，都覺得格外親切。4月29日將到花蓮開唱，他相當期待當地的好山好水，「有時間的話想去太魯閣走走」。

此外，森進一相當疼愛孩子，長男TAKA、三男HIRO都繼承他的衣缽，各自成為樂團主唱闖蕩樂壇，而他69歲生日當天，也被日媒目擊現身三男所屬樂團「MY FIRST STORY」演唱會現場，低調在台下當粉絲加油，還流下欣慰淚水，讓人見識到他愛家的一面。

森進一《森情感恩演唱會》將在4月29日、5月1日在花蓮縣立體育館、台北國際會議中心舉辦，門票於本月21日中午起在年代售票統、全台各超商通路開賣。

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