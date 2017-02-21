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狠甩小布5個月 裘莉哽咽談婚變︰我們永遠都是一家人

2017/02/21 06:00

安吉莉娜裘莉（右）和布萊德彼特離婚鬧了5個月，前日終於首度鬆口談婚變。（法新社）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕好萊塢女星安吉莉娜裘莉去年9月向法院遞交離婚文件，閃電甩了「小布」布萊德彼特；時隔5個月，裘莉終於在英國廣播公司節目《BBC World News》訪問下，首度敞開心房談婚變，還一度哽咽：「那是段非常艱辛的時期，但我們是一家人，永遠都是一家人。」

安吉莉娜裘莉帶6名子女到柬埔寨宣傳新片，並透露孩子是她的生活重心。（歐新社）

裘莉上周六帶著6名子女到柬埔寨，出席執導新片《他們先殺了我父親》（暫譯）首映會；由於裘莉和小布先前各自出席公開場合時，都未曾對分手做任何發言，因此隔天裘莉接受BBC專訪時，不免被問及此事，而她也不逃避，坦言那段時間很辛苦，但他們永遠都是一家人。

裘莉也表示，許多人都曾陷入相同處境，並想辦法克服；如今「我的重心全在我的…我們的孩子身上，和尋求度過這個難關方法，希望我們能成為更堅強、親密的家庭」。

另外，談起近幾個月的生活，裘莉透露，大家都會擠到她的房間，且其中還包括2隻狗和2隻倉鼠，讓她每天都有新挑戰，不過裘莉笑說：「雖然很辛苦，但有他們的陪伴真的很快樂。」

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