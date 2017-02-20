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歌神承諾唱回台灣 江蕙高舉字卡應援

2017/02/20 06:00

張學友第55場巡演昨在台北小巨蛋落幕。（環球提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友攻蛋開唱，昨晚巡演第55場，也是台北最終站，天后江蕙不忘朝聖，高舉「要回來友（唷）」字卡應援，歌神在台上承諾：「為什麼你們（歌迷）那麼開心呢，感覺有點傷感呢，我們會回來的！」鬆口絕對會唱回台灣，讓粉絲陷入瘋狂。

江蕙到場欣賞演出，還高舉字卡應援。（環球提供）

「A CLASSIC TOUR 學友·經典世界巡迴演唱會」，台北共有6場演出，歌神奮力重現經典，55歲的他每場以原KEY連飆超過40首歌，更猛的是全不靠提詞機，歌神卻謙稱：「其實我也很努力，每天都要練習一次才上台。」

台北歌迷超熱情，歌神越唱越嗨，打趣說：「雖然我不會脫給大家看，現在是我過去50幾年來最好的身材，大家千萬不要放棄。」粉絲高喊要他脫掉，歌神接著撫胸害羞回應：「我們是實力加偶像派的，是要有一點點矜持在那邊，看到一點就好。」

這次他以四面台滿足歌迷，連舞台都親手拿積木設計，透露靈感來自於女兒的玩具，搭配LED特效，聲光效果滿點，他說：「歌詞記那麼多，加上要記台位啊，其實我的頭都暈了。」

台灣粉絲每場都準備不同字卡應援，最終場包括江蕙、阿信、蔡依林、張清芳朝聖，加上前5場有張惠妹、哈林、林俊傑、Selina追星，連王力宏與陶喆的老婆都組「大嫂團」捧場，如願到後台跟歌神合照；張學友結束台灣演唱會，目前全球巡演排定破百場，下站在新加坡開唱。

王力宏的老婆王靚蕾（左）與陶喆的老婆Penny，相約朝聖歌神的演唱會。（翻攝自IG）

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