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林可彤噴淚嫁外商 狂閃2.5克拉鑽戒

2017/02/19 06:00
伴娘林又立（右）出場撞到頭，被虧搶新娘版面。 （記者胡舜翔攝）伴娘林又立（右）出場撞到頭，被虧搶新娘版面。 （記者胡舜翔攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕林可彤昨與瑞士的銀行副總裁TOM辦婚宴，感動到淚崩，秀出TOM送她的2.5克拉鑽戒，閃瞎全場，老公是美國出生，5年前回台灣，中文名字為武廣明，因此昨形成「武林」聯姻，全場笑稱「武林大會」。

林可彤狂閃2.5克拉婚戒。 （記者胡舜翔攝）林可彤狂閃2.5克拉婚戒。 （記者胡舜翔攝）

林可彤最愛的老公除了年薪破千萬，又帥又會煮菜，2人交往約3年，一開始溝通老公中文不遛，但只要吵架起來，就開始失控飆英文，這讓林可彤十分不爽，覺得老公故意講英文，不料久而久之吵下來，林可彤竟無形中加強了聽力，她說：「現在他講什麼我都聽得懂，所以我們就不吵架了。」吵架練英聽。

林可彤昨噴淚嫁給外商TOM，目前尚未做人。 （記者胡舜翔攝）林可彤昨噴淚嫁給外商TOM，目前尚未做人。 （記者胡舜翔攝）

昨包括洪小鈴、王少偉、林逸欣、郭彥甫等人均到場祝賀，伴娘則是林又立、劉欣瑜，席開21桌，花費約3百萬，但其中最值錢的2.5克拉婚戒，TOM神秘不透露入手價。

昨現場發生不少糗事，譬如林可彤的高跟鞋竟不小心卡在地上，伴娘林又立則是因身高過高，出場亮相時，竟不慎卡到頭，被虧是要搶林可彤版面。林又立表示目前單身，她喊話要追上林可彤，「我會以妳為目標。」

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