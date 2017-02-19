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金來沅暌違12年撲台 金泰希已嫁人

2017/02/19 06:00
金來沅透露上次訪台曾去釣蝦，這次抵台也想去夜市逛逛。 （記者王文麟攝）金來沅透露上次訪台曾去釣蝦，這次抵台也想去夜市逛逛。 （記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕35歲的南韓男星金來沅昨午3度撲台為今下午舉行的見面會暖身，他12年前與金泰希相偕來台宣傳韓劇《愛在哈佛》，兩人更一度被傳假戲真做，昨他受訪時透露2個月前還曾和金泰希一起拍廣告，兩人時隔6、7年再相見，但當時還不知道她即將晉升人妻，笑說：「雖然沒傳簡訊祝福她，但她和Rain很配，也很恭喜她。」

金來沅暌違12年來台，今下午將首度在台舉辦見面會。 （記者王文麟攝）金來沅暌違12年來台，今下午將首度在台舉辦見面會。 （記者王文麟攝）

金來沅去年在新劇《Doctors醫生們》飾演外科醫生，與小他8歲的朴信惠大談禁忌師生戀，甚至因此獲封「KISS達人」，他表示兩人是同間大學畢業，和「學妹」聊天時感覺很自在，和人相處時不會在意年紀差，就算對方大他9歲也沒關係，談感情時雖然不是完全不在意年紀，但強調「只要相愛我覺得就沒有問題」。

金來沅今年出道20年，2013年赴美拍攝電影《我的小小英雄》時曾暴肥15公斤，金來沅自爆最胖和最瘦的時候體重相差大概17、18公斤，沒工作休息的時候就會狂吃，拍完《Doctors醫生們》後也胖了8公斤，坦言「我以前不太重視身材或外表，但最近拍戲變得比較在意，尤其最近和我對戲的都是20幾歲的演員，所以有特別管理一下」，透過運動或調整菜單快速甩肉。

此外，金來沅的新片《叛獄無間》預計4月初在台上映，今見面會票房已售出約9成，粉絲可現場購票。

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