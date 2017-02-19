米嚕咕的占星頻道：2017.2/19～2/25

本週幸運星：天秤座

事業最旺：天秤座；愛情最甜：射手座；

人氣最夯：牡羊座；財運最旺：處女座

本週星象呈現出極為緊密且壓力頗大的排列，大環境中呈現出權威者與改革勢力兩方勢力的對抗，當權者展現絕對權威壓制著反對聲浪，而改革勢力渴望理想與公平，有種風雨欲來，一觸即發的態勢。所幸還有一股平和的第三勢力，雖有抗爭但還能在拉鋸中維持恐怖平衡。對於日常生活上，大家需要留心火燭與意外血光，多注意老舊電線與用火安全，做事多留神以免意外血光的發生。

【牡羊座】（3月21日至4月19日）

本週牡羊座充滿勇氣和活力，創意想法橫生，能量蓄勢待發；特別是整合事業、跳槽換工作，或出差海外旅遊或出版事宜等，都令你躍躍欲試，毫不猶豫的實踐；面對機會來臨，判斷是非常重要。本週很合適參加各類社交活動，閃亮登場令人留下深刻的印象。

【金牛座】（4月20日至5月20日）

本週的金牛座極想獨自享受隱匿安靜，但面對工作與人際間的忙碌，有種口不對心的感受，工作上夾在老人與新人種種事項，令你有苦難言，人際上又有多種的場合需要出席、博感情，雖然這對你不是難事，但面對種種喧嘩、談笑，對於此刻你更想獨自待著。

【雙子座】（5月21日至6月20日）

本週雙子座在工作上懷抱著理想，但似乎不受好評，某些理想化的想法無法得到他人認同，曲高和寡之感油然而生。而這段時間，你的火氣很大，人際關係差強人意，與周圍人之間的往來火藥味十足，容易擦搶走火，最好不要太過堅持己見，破壞團隊的和諧。

【巨蟹座】（6月21日到7月22日）

本週巨蟹座將會被工作中的麻煩和是非所綑綁，工作的進度落後，行程節奏被打亂，常常會被催促著趕工，因而忙中有錯；或某事半途而廢，這也很有可能會影響到你的信心和鬥志。與同儕間的競爭會進入白熱化，不要聽信他人的一面之詞，而做出錯誤的決斷。

【獅子座】（7月23日至8月22日）

本週獅子座衝勁十足，對於事業前景的規劃有著眾多面向的理想，為夢想畫下美好的藍圖，但有些眼高手低，而周遭的同儕又有著不同的意見，打亂了你的布局，令你有些沮喪。近期你身邊的某個朋友會出現情感或者是金錢方面的危機，需要你適時施以援手。

【處女座】（8月23日至9月22日）

本週處女座有別於過去的小心翼翼，有著十足十的衝勁，變得更有勇氣和擔當，有機會在人前展現自身實力；工作上表現不俗，事業籌謀積極，著手建立長期結盟關係，角色與功能無可替代。近期有利於投資，好好調整你的投資組合，有可能獲得豐厚的收益。

【天秤座】（9月23日至10月22日）

近期天秤座一掃過去某種陰霾，有別於過去，跳脫出過去既定的框架，個性變得鮮明開朗了起來，很多生活上的大小事都輕鬆了不少，放下過去的包袱，學會拿得起放得下的哲理，人生過得更為豁達，你將會發現積極的生活態度將會帶來更順遂的人生之路。

【天蠍座】（10月23日至11月21日）

本週天蠍座內心糾結，很多情緒、感受藏在心裡，對外界封閉，自我保護。對於得失過於的執著，對於付出與回餽的不成正比也非常在意，甚至逐漸開始交接工作，選擇離職跳槽；也可能會跟伴侶或者是合作夥伴出現意見分歧，部分天蠍要注意個人的健康。

【射手座】（11月22日至12月21日）

本週射手座可能有來自對手的挑戰，或是遇到不給力的合作夥伴，使你要擔負較重的工作，甚至臨時救火，替人收拾爛攤子；在當前的困境中需要培養更多綜合的能力，如管理能力、風險控制能力等。將壓力化作動力，接受必然的改變，輕鬆面對往後的挑戰。

【摩羯座】（12月22日至1月19日）

本週摩羯座在現實的環境中，面臨較大的心理壓力，面對事業發展有種迷茫；但是審視鞏固你的計劃，調整思維視角，從低迷之中穩健走出，在不利的環境中夾縫求生存，雖然可能與曾經期待的發展背道而馳，但仍能穩住陣腳，在有限的範圍中闖出一片天。

【水瓶座】（1月20日至2月18日）

本週水瓶座充滿了新奇創意，對於前景藍圖有著極大的夢想，在職場上常出其不意的不按牌理出牌，用全新的思維處理問題，有突破現狀的創意和想法，雖然有些冒險，但你會得到支持。最近在感情上，你似乎總是患得患失，沒有安全感。財運稍差，荷包失血。

【雙魚座】（2月19日至3月20日）

本週雙魚座歷經去年種種的磨難，現在終於克服困難重新站穩腳步，遇到難關也能強勢應對，不再優柔寡斷，不再客氣禮讓，挺起腰桿子針鋒相對。有些雙魚可能會有不錯的偏財運。感情上很多雙魚都頗為順遂，有伴的人甜甜蜜蜜，單身者有機會找到伴侶。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★