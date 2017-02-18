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鄭秀文裸睡怕火警 笑爆老公不哈G奶 愛洗衣板

2017/02/18 06:00
鄭秀文新專輯收錄6首華語新歌，希望趕快來台開演唱會。（記者潘少棠攝）鄭秀文新專輯收錄6首華語新歌，希望趕快來台開演唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天后鄭秀文重返台灣歌壇，她暌違7年推出華語EP，這幾天與老公許志安分隔兩地工作，每天靠電話傳情，夫妻倆有共識暫不生小孩，透露另一半對她的新歌MV很驚豔，其中天后搞笑變「G奶」，甚至拿洗衣板幽默自嘲，究竟老公喜歡哪一味？鄭秀文笑回：「當然是洗衣板！」

鄭秀文此行來台多日，要為新片《合約男女》及EP《裸》宣傳，她的新單曲《裸體早餐》話題十足，至於日常是否有裸體的小情趣？她招認有想嘗試過裸睡，不過很沒有安全感，「萬一晚上有火警怎麼辦，『裸體早餐』還是不要吧，家裡有傭人，被看到也不太好。」

這次她在新專輯收錄6首華語新歌，特別嘗試盲選，聽了上千首作品，挑出她最有感覺的歌，她說：「也許歌迷不介意，但總不能每次都一直唱《值得》、《眉飛色舞》吧。」談到7年前曾在小巨蛋開唱，時間太久連她都快忘了，喊話最新巡演會趕快回來，「很想來台灣唱，時間還沒確定，所以想說3年比較安全！」

而她與許志安感情甜蜜，身旁友人有時會鼓吹她生小孩，她看來仍是不為所動，提到夫妻倆的相處之道，鄭秀文說：「收工回到飯店都會報報平安，我們很平凡，沒有花俏的東西。」透露連禮物都不愛收鑽石珠寶，比較喜歡收到手工藝品當禮物。

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