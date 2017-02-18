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江志豐砸積蓄挺歌王 葉啟田甘心吹冷風

2017/02/18 06:00

葉啟田暌違11年發片，跑到基隆八斗子拍攝新歌MV。（記者陽昕翰攝）

記者陽昕翰／專訪

江志豐（右）掏光積蓄成立公司，簽下寶島歌王葉啟田。（記者陽昕翰攝）

龍千玉的弟弟江志豐掏出百萬積蓄成立唱片公司，簽下的首位歌手竟是寶島歌王葉啟田，他豁出去：「我的積蓄全都砸下去了，目前為止超過七位數，如果不成功，大家以後應該看到我搭捷運趴趴走。」加上葉啟田暌違11年發片，2人都感到不小壓力，歌王跑到基隆八斗子，出動空拍機拍外景MV，吹著寒風險被凍僵。

葉啟田透過龍千玉牽線，與江志豐相談甚歡，江志豐說：「葉大哥曾喊要封麥，我跟他講，至少傳承給我吧，給我個機會試試看。」只是葉啟田11年前出片，曾發願若沒賣20萬張，就不出新歌，這次歌王捲土從來，笑說這些年處罰夠了，「後來覺得不錄歌是對不起歌迷，現在慢慢這樣想，不敢去想銷售壓力。」

葉啟田年後忙籌備演唱會，新專輯《十五暝的月台》選在3月推出，江志豐是專輯製作人，對葉啟田很有信心，「大哥紅了半世紀，透過歌曲要詮釋人生的悲歡離合。」透露這次砸錢成立唱片公司「放音樂」，有一半就是要挺葉啟田，連拍MV都要親自盯場。

江志豐最近也為龍千玉的專輯寫歌，不過她的兒子曹永利仍在澳洲養病，談到外甥病況，江志豐低調說：「算出院了，但還是需要復健，怕回台灣受打擾，龍姊比較辛苦，要澳洲、台灣兩邊跑。」

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