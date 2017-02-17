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家家想太多 怕婚後被婆婆下毒

2017/02/17 06:00

家家對唱歌越來越有自信，不炫技也能感動人。（記者胡舜翔攝）

記者陳慧玲／專訪

34歲的家家，一直覺得自己屬於晚婚或不婚的女人，笑說：「我個性太難搞了！」她太過杞人憂天，常會胡思亂想未知的未來，竟說：「如果結婚後有婆媳問題怎麼辦？婆婆會不會對我下毒？」還無厘頭說：「會不會叫我去挑水，趁機把我推下水井？」根本是民間故事聽太多了。

美聲「靈魂歌姬」家家，身邊有個不錯的異性朋友，她渴望愛情，卻不急著結婚，家家說：「我要的是陪伴！」以前家家談戀愛時曾被男友嫌她個性太黏人，她也坦言：「我閒的時候總覺得對方也得閒，就是想聚在一起。」

家家推出新專輯《還是想念》，4月23日要在Legacy開唱，她在錄音室哭最慘的就是錄《曾經美麗過》這首歌，她說：「我太想念媽媽，想到她的辛勞就很心疼。」媽媽過世讓她受到太大創傷，她急著安排時間見所有想見的朋友，家家說：「不知道幸福什麼時候會突然消失，所以我更珍惜身邊的人。」

很容易失眠的家家，腦裡常想些奇怪的問題，她說：「我常會想為什麼偉大的人都禿頭？為什麼很多藝術家死了之後才有價值？」

家家自認個性太反骨，小時候她最愛畫畫，想當藝術家，看到很多同學立志當老師，她說：「當老時有什麼好？小朋友那麼吵。」聽到很多女同學說最喜歡紅色，她就偏偏要說：「我喜歡紫色。」其實心裡真正喜歡的也是紅色。

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