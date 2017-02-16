嘎嘎甩寶兒 摟E奶妹渡春宵 － 新歡被起底 曾曖昧朱木炎
2017/02/16 06:00
〔記者陳慧玲／台北報導〕「嘎嘎」潘俊佳傳出和Popu Lady寶兒情已淡，讓寶兒失心瘋，甚至常去他家大鬧；另爆出嘎嘎帶新歡E奶妹「Kelly」蔡雯雯回家過夜，而Kelly除了曾和奧運金牌選手朱木炎傳過緋聞，也曾發文同情因性侵事件入獄服刑的李宗瑞，引起網友注意。
日前嘎嘎反偷拍狗仔還把照片放上IG，發文：「我其實沒什麼好報了，麻煩別再消費我即可。」但週刊果然還是捕捉到他帶Kelly回家過夜。
Kelly前幾天在臉書發文：「呵，我美多了。」嘎嘎留言問她「跟誰比」，兩人開始打情罵俏，最後Kelly說：「好啦！你最帥了。」嘎嘎還按讚。
嘎嘎新歡Kelly常在臉書分享自己性感照片，過去李宗瑞淫照、性侵事件遭社會撻伐，Kelly還曾發文：「覺得李宗瑞也挺可憐的，因為我了解事情的某些真相…」
去年嘎嘎被退團後，寶兒還是很支持他，沒想到嘎嘎仍變心，對於寶兒和嘎嘎是否情已逝？寶兒所屬華研唱片代為回應：「寶兒工作滿檔，正在拍《稍息立正我愛你》和代言拍攝及商演，2人就是朋友，其他的就不需多做回應。」嘎嘎和Kelly是否為男女朋友？經紀人昨說：「私人事務公司不回應。」
Kelly昨晚則發文回應護嘎嘎形象，談到：「為何交異性朋友會變成負面的消息竟成花心一詞呢？」又提到：「我真的很欣賞他的個性，他真的是個很有才氣的男生。」還說：「也別再消費我的好朋友朱木炎先生了。」
相關新聞
推薦新聞