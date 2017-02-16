限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

汪笨湖誤傳拔管辭世! 成醫：還在治療

2017/02/16 06:00

汪笨湖被傳拔管辭世，成大醫院代家屬否認傳聞，圖為去年12月所拍攝的照片。（圖擷取自笨湖心聲臉書）

〔記者王俊忠／台南報導〕曾罹患大腸癌的知名作家、電視名嘴汪笨湖傳聞罹患「骨髓化生不良症候症」，之前住進成大醫院加護病房治療，昨晨網路一度盛傳汪已拔管辭世，但家屬透過成醫表示，迄昨傍晚，汪還在加護病房治療。

成醫方面表示，昨天上午，汪笨湖確是在家屬同意下拔管，但拔管後，汪並未辭世，中午過後，汪的臉部還罩上氧氣面罩之類物品。

昨傍晚六點，汪所在的成醫內科加護病房開放家屬探視患者半小時，有少數媒體守候，但未見汪的家屬出面。成醫公共事務室說，汪的家屬透過病房護理長再表達不願接受媒體採訪與外界打擾，感謝媒體關心。

牧師已做臨終關懷汪笨湖受洗的台南天橋教會溫姓志工表示，昨上午該會牧師林憲平帶教友到成醫加護病房，為汪做臨終關懷，在禱告唱詩歌後即離開，後續交由家屬處理，不清楚汪弟兄狀況。

據指出，汪笨湖幾年前罹患大腸癌，曾做過大腸癌切除手術，不料，最近癌細胞有復發、轉移情形，約兩個月前住進成大醫院治療，這次病情來勢洶洶，汪笨湖病發後形體消瘦，家屬婉拒外界訪客，幾年前汪開刀時曾探望過汪的好友，這次也不得其門而入。

但據了解，今年農曆春節前，前副總統呂秀蓮、還有汪的至交好友都曾低調到成醫探望汪笨湖。

汪笨湖的前部屬彭武祥代汪笨湖家屬否認汪過世傳聞，「汪笨湖弟弟說對這樣傳言感到不受尊重」；不過，汪笨湖兩個月前病情惡化，住進成醫加護病房，「目前意識不清，偶爾清醒，家屬已有心理準備」。

相關新聞

推薦新聞
不阻止金友莊戀愛 寶弟撂狠話：敢傷害我媽就... 不阻止金友莊戀愛 寶弟撂狠話：敢傷害我媽就...
2017/02/15 22:41
轉角處處驚喜！ 靜婷最愛台灣美食、咖啡店 轉角處處驚喜！ 靜婷最愛台灣美食、咖啡店
2017/02/15 23:33
三浦春馬穿情侶衣 深情凝視女友照片流出 三浦春馬穿情侶衣 深情凝視女友照片流出
2017/02/15 21:55
艾瑪華森再爆耍大牌 甜美形象破功 艾瑪華森再爆耍大牌 甜美形象破功
2017/02/16 06:39
張智成自曝八點檔戀情 載朋友去跟前女友約會 張智成自曝八點檔戀情 載朋友去跟前女友約會
2017/02/15 22:16
劉亞仁爆罹患骨瘤 病患以青少年居多 劉亞仁爆罹患骨瘤 病患以青少年居多
2017/02/16 07:02
大學選美比賽出身！174公分長腿D奶辣妹下海拍AV 大學選美比賽出身！174公分長腿D奶辣妹下海拍AV
2017/02/16 07:08
男歌手街頭遇XX 夥同友人口射珍奶 男歌手街頭遇XX 夥同友人口射珍奶
2017/02/15 21:46
哈林老婆養胎 無預警暫別主播台 哈林老婆養胎 無預警暫別主播台
2017/02/16 06:00
（專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說... （專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說...
2017/02/16 07:19
（專訪）羞招安宰賢叫「具大人」原因 具惠善夫妻和解靠這招 （專訪）羞招安宰賢叫「具大人」原因 具惠善夫妻和解靠這招
2017/02/16 07:09
史上最強美臀！2016最强美少女 角色扮演大秀「女尻」 史上最強美臀！2016最强美少女 角色扮演大秀「女尻」
2017/02/16 07:28
席琳娜熱吻威肯開遊艇趴 小賈單身狗哭嚎 席琳娜熱吻威肯開遊艇趴 小賈單身狗哭嚎
2017/02/16 07:28
鄺美雲膝蓋嚴重退化 疑軟骨磨損關節病變 鄺美雲膝蓋嚴重退化 疑軟骨磨損關節病變
2017/02/16 07:32
要黑人的GG還是牙籤？女神情人節被逼2選1 要黑人的GG還是牙籤？女神情人節被逼2選1
2017/02/16 07:17
張孝全貼心餵食鄭秀文 女神挑猛男 先驗胸肌 張孝全貼心餵食鄭秀文 女神挑猛男 先驗胸肌
2017/02/16 06:00
Selina不孤單 合體完美情人 Selina不孤單 合體完美情人
2017/02/16 06:00
不是具大人！安宰賢愛稱具惠善XXX 不是具大人！安宰賢愛稱具惠善XXX
2017/02/16 06:00
嘎嘎甩寶兒 摟E奶妹渡春宵 － 新歡被起底 曾曖昧朱木炎 嘎嘎甩寶兒 摟E奶妹渡春宵 － 新歡被起底 曾曖昧朱木炎
2017/02/16 06:00
T.O.P金俊秀 「星」兵照曝光 T.O.P金俊秀 「星」兵照曝光
2017/02/16 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.