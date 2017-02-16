汪笨湖誤傳拔管辭世! 成醫：還在治療

汪笨湖被傳拔管辭世，成大醫院代家屬否認傳聞，圖為去年12月所拍攝的照片。（圖擷取自笨湖心聲臉書）

〔記者王俊忠／台南報導〕曾罹患大腸癌的知名作家、電視名嘴汪笨湖傳聞罹患「骨髓化生不良症候症」，之前住進成大醫院加護病房治療，昨晨網路一度盛傳汪已拔管辭世，但家屬透過成醫表示，迄昨傍晚，汪還在加護病房治療。

成醫方面表示，昨天上午，汪笨湖確是在家屬同意下拔管，但拔管後，汪並未辭世，中午過後，汪的臉部還罩上氧氣面罩之類物品。

昨傍晚六點，汪所在的成醫內科加護病房開放家屬探視患者半小時，有少數媒體守候，但未見汪的家屬出面。成醫公共事務室說，汪的家屬透過病房護理長再表達不願接受媒體採訪與外界打擾，感謝媒體關心。

牧師已做臨終關懷汪笨湖受洗的台南天橋教會溫姓志工表示，昨上午該會牧師林憲平帶教友到成醫加護病房，為汪做臨終關懷，在禱告唱詩歌後即離開，後續交由家屬處理，不清楚汪弟兄狀況。

據指出，汪笨湖幾年前罹患大腸癌，曾做過大腸癌切除手術，不料，最近癌細胞有復發、轉移情形，約兩個月前住進成大醫院治療，這次病情來勢洶洶，汪笨湖病發後形體消瘦，家屬婉拒外界訪客，幾年前汪開刀時曾探望過汪的好友，這次也不得其門而入。

但據了解，今年農曆春節前，前副總統呂秀蓮、還有汪的至交好友都曾低調到成醫探望汪笨湖。

汪笨湖的前部屬彭武祥代汪笨湖家屬否認汪過世傳聞，「汪笨湖弟弟說對這樣傳言感到不受尊重」；不過，汪笨湖兩個月前病情惡化，住進成醫加護病房，「目前意識不清，偶爾清醒，家屬已有心理準備」。