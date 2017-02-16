不是具大人！安宰賢愛稱具惠善XXX

具惠善（左）透露參加實境節目心情既開心又緊張。（tvN提供）

記者陳立妍／專訪

南韓銀色夫妻具惠善、安宰賢螢幕上恩愛形象羨煞眾人，兩人日前在真人實境秀《新婚日記》公開新婚生活，具惠善接受本報專訪時自爆閃婚契機，甜蜜說：「我們兩個都認為，因為是這個人在這個時刻和我在一起，所以決定結婚。」

安宰賢之前在節目上外洩私下暱稱具惠善「具大人」，問具惠善平常都怎麼叫安宰賢？具惠善嬌羞表示，「老公不會直接叫我 『具大人』啦！可能是因為結婚前都沒有適合的稱呼，所以才說出了『具大人』這個暱稱， 然後在許多情況下需要講到我的時候，就自然地使用了這個暱稱，我們平常都會叫對方『親愛的』。」

具惠善（左）與老公安宰賢在真人實境秀《新婚日記》公開新婚生活。（tvN提供）

具惠善一開始曾反對公開婚姻生活，最後在安宰賢的說服下才同意拍攝，她笑說除了是想留下紀錄當成兩人間的回憶，還有一部分是因為受了節目製作人「羅PD」羅暎錫的影響，對於在節目上公開真實的婚後生活，具惠善坦言：「周遭的朋友既歡迎又替我們擔心，我們的心情也是一樣。」此外，《新婚日記》現於每周六晚上9點在中華電信MOD96台播出。