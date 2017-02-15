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田馥甄難逃長輩催婚 情人節笑談高齡產婦

2017/02/15 06:00

田馥甄好心情開工，出席代言手機粉絲見面會。（ 記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕田馥甄過了充實的農曆年，選在昨天情人節開工，出席代言手機粉絲見面會，單身的她直說：「我是孤獨、孤僻的人，沒有喜歡過情人節、七夕。」透露過年期間不免被長輩們問：「工作這麼忙，沒有留時間找個男朋友？」她笑說：「我都用真心微笑、仰天長笑回應長輩！」

今年330田馥甄將滿34歲，被提醒已到了「高齡產婦」邊緣，她曾說不排斥凍卵，昨又開玩笑說：「看來要把凍卵放入今年工作表。」

田馥甄之前送給Selina價值18萬的名牌戒指，Selina開心對外分享，田馥甄透露，她請工作人員趁機從Selina家中偷出她會戴的幾個戒指，這樣才能測出真正適合的戒圍。

為何送Selina貴重大禮？田馥甄說：「去年是Selina斷捨離年，我想讓她知道，人生有很多不同元素，親情、愛情，我們都會支持她！」田馥甄並說：「Selina就是有奇異的性格和命格讓人疼！」

田馥甄人氣旺，手上已握有8個代言，還有3個已簽約、未曝光代言，工作計劃表已排到第3季，除了「如果」PLUS巡演，舞台劇《小夜曲》也會到北中南巡演，她和井柏然合唱的電影《美女與野獸》中文主題曲也在昨天曝光，她說今年的目標是「平衡」，「時間被綁架，我的心要找到平衡！」

談到紓解壓力，田馥甄說旅行是必要的，不然會瘋掉，今年將帶家人一起去日本賞櫻。被問到國內賞櫻團重大車禍，她說應注意別讓司機超時工作。

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