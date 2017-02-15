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休傑克曼皮膚癌又復發 PO照報平安

2017/02/15 06:00

休傑克曼最近切除復發的皮膚癌，分享鼻子貼著紗布的照片向粉絲報平安。（翻攝自IG）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕「金鋼狼」休傑克曼26日將來台宣傳新片《羅根》，他昨卻在IG上傳一張鼻樑貼了紗布的照片，並表示他的皮膚癌又再度復發，雖然他向大家保證已經獲得妥善治療，仍讓不少粉絲相當擔心。

「金鋼狼」休傑克曼（後）26日將與「X教授」派屈克史都華（前）一同訪台，宣傳新片《羅根》。（福斯提供）

從小在澳洲長大、熱愛戶外運動的休傑克曼，從來都沒特別注重防曬，因此在2013年底，他被檢查出罹患了「基底皮膚癌」，3年來數度復發，曾4度開刀切除癌細胞。

休傑克曼每3個月定期追蹤檢查，最近又再度發現癌症復發，立即動手術切除。他事後在IG分享自己鼻子貼著紗布的照片，發文向粉絲報平安：「又是另一個基底細胞癌，還好有定期健康檢查，感謝醫師的治療，現在一切都很好。」他也不忘再次呼籲：「出門一定要擦防曬！」

另外，休傑克曼26日將與「X教授」派屈克史都華一同訪台，進行為期3天的新片《羅根》宣傳活動，而該片也將是2人告別「金鋼狼」與「X教授」角色的作品，讓大批影迷感到相當不捨。

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