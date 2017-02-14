Lara遠赴澳洲療心傷 最遺憾失約母親這件事

Lara造訪朋友的牧場。（Lara提供）

記者蔡琛儀／專訪

「Lara」梁心頤2015年突遭逢母逝，Lara曾答應媽媽要帶她去希臘玩，2人還興奮的為旅行計畫，不料母女倆的希臘之約最終成為遺憾，「這是舊傷，永遠不會好的，只要自己狀況不好的時候，這個情緒就會一直被放大。」

Lara前年逢母喪，讓她心裡受到相當大的打擊。（Lara提供）

Lara當時沉浸在負面情緒中，一度快得憂鬱症，後來聽從姊姊建議出國散心，決定到澳洲獨自旅遊1個多月療傷，她挑戰自己喝紅酒、自己去遊樂園玩、自己處理交通方式等她口中「當大人」的事情，透過這些經驗替自己建立信心，並更加認識自己。

不過她在遊樂園看到全家出遊的畫面，不免觸景傷情，還在機場看到一對母女，媽媽走得比較慢，女兒則在前方，牽著媽媽的手引導她，讓Lara想起自己也曾帶媽媽到香港去聽周杰倫演唱會。

Lara透過這次旅行，更加學會如何和自己相處。（Lara提供）

這一個多月，Lara被迫要面對自己的負面情緒，因此總會讓自己忙一些，像是上瑜珈課、做料理等，坐計程車也會和司機聊天，但她表示也不能一直獨處，「人不能一個人太久，會胡思亂想。」所以周末一定會安排和朋友見面，讓自己沒時間鑽牛角尖。

她也相當感謝姊姊，在她低潮足足4個月沒工作時，還是努力撐起這個家，她在澳洲時和朋友爸爸透露這件事，遭對方訓了一頓：「誰准妳這麼做，是因為有姊姊幫妳擋住，妳才能這樣！」姊姊本身有甲狀腺疾病，日前她發現姊姊身心狀況似乎不太好，也把她推出國玩，輪到自己撐起公司和家，一步一步從母喪中再度站起來。