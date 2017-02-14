限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

Lara遠赴澳洲療心傷 最遺憾失約母親這件事

2017/02/14 06:00

Lara造訪朋友的牧場。（Lara提供）

記者蔡琛儀／專訪

「Lara」梁心頤2015年突遭逢母逝，Lara曾答應媽媽要帶她去希臘玩，2人還興奮的為旅行計畫，不料母女倆的希臘之約最終成為遺憾，「這是舊傷，永遠不會好的，只要自己狀況不好的時候，這個情緒就會一直被放大。」

Lara前年逢母喪，讓她心裡受到相當大的打擊。（Lara提供）

Lara當時沉浸在負面情緒中，一度快得憂鬱症，後來聽從姊姊建議出國散心，決定到澳洲獨自旅遊1個多月療傷，她挑戰自己喝紅酒、自己去遊樂園玩、自己處理交通方式等她口中「當大人」的事情，透過這些經驗替自己建立信心，並更加認識自己。

不過她在遊樂園看到全家出遊的畫面，不免觸景傷情，還在機場看到一對母女，媽媽走得比較慢，女兒則在前方，牽著媽媽的手引導她，讓Lara想起自己也曾帶媽媽到香港去聽周杰倫演唱會。

Lara透過這次旅行，更加學會如何和自己相處。（Lara提供）

這一個多月，Lara被迫要面對自己的負面情緒，因此總會讓自己忙一些，像是上瑜珈課、做料理等，坐計程車也會和司機聊天，但她表示也不能一直獨處，「人不能一個人太久，會胡思亂想。」所以周末一定會安排和朋友見面，讓自己沒時間鑽牛角尖。

她也相當感謝姊姊，在她低潮足足4個月沒工作時，還是努力撐起這個家，她在澳洲時和朋友爸爸透露這件事，遭對方訓了一頓：「誰准妳這麼做，是因為有姊姊幫擋住，才能這樣！」姊姊本身有甲狀腺疾病，日前她發現姊姊身心狀況似乎不太好，也把她推出國玩，輪到自己撐起公司和家，一步一步從母喪中再度站起來。

相關新聞

推薦新聞
情人節瘋追劇 鄭嘉琳分析12星座看劇口味 情人節瘋追劇 鄭嘉琳分析12星座看劇口味
2017/02/14 07:11
王晴情人節甜蜜蜜 嫁人前一定要先同居 王晴情人節甜蜜蜜 嫁人前一定要先同居
2017/02/14 07:10
男團神交EXID 爽玩比基尼泡泡趴 男團神交EXID 爽玩比基尼泡泡趴
2017/02/14 07:08
擺脫愛情魯蛇！男大生必知把妹技看這邊 擺脫愛情魯蛇！男大生必知把妹技看這邊
2017/02/14 07:06
恭喜！周董湊好字 昆凌挺肚曬比基尼 恭喜！周董湊好字 昆凌挺肚曬比基尼
2017/02/14 07:04
無法懷孕生子 小嫻：好長一段時間都否定自己 無法懷孕生子 小嫻：好長一段時間都否定自己
2017/02/14 06:40
天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
2017/02/14 06:21
大元急覓好歸宿 3條件卡關 大元急覓好歸宿 3條件卡關
2017/02/14 06:00
《葛萊美獎》愛黛兒2度完封奪5金 致敬喬治麥可重唱 《葛萊美獎》愛黛兒2度完封奪5金 致敬喬治麥可重唱
2017/02/14 06:00
《英國奧斯卡》肯洛區領獎狂譙英政府 無視劍橋公爵夫婦 《英國奧斯卡》肯洛區領獎狂譙英政府 無視劍橋公爵夫婦
2017/02/14 06:00
《葛萊美獎》碧昂絲帶種玩特技 椅子向後倒 《葛萊美獎》碧昂絲帶種玩特技 椅子向後倒
2017/02/14 06:00
張庭瑚操肌準備脫 女友未驗貨 張庭瑚操肌準備脫 女友未驗貨
2017/02/14 06:00
郭修彧擇偶條件 不殺人放火即可 郭修彧擇偶條件 不殺人放火即可
2017/02/14 06:00
溫嵐遇恐怖求愛 頻接無聲電話 溫嵐遇恐怖求愛 頻接無聲電話
2017/02/14 06:00
月付12萬變擺爛 蔡郁璇控高國華贍養費跳票 月付12萬變擺爛 蔡郁璇控高國華贍養費跳票
2017/02/14 06:00
妹神會歌神迸1句話 張學友愣10秒 妹神會歌神迸1句話 張學友愣10秒
2017/02/14 06:00
王少偉單身喊心酸 打槍小甜甜 王少偉單身喊心酸 打槍小甜甜
2017/02/14 06:00
A-Lin飆饒舌功 和瑞奇馬汀對唱夯曲 A-Lin飆饒舌功 和瑞奇馬汀對唱夯曲
2017/02/14 06:00
郭書瑤通靈 犀利眼神逼邪靈 郭書瑤通靈 犀利眼神逼邪靈
2017/02/14 06:00
築空間「台灣50」終曲 《黃金年代》週五開幕 築空間「台灣50」終曲 《黃金年代》週五開幕
2017/02/13 23:27
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.