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《瘋狂假面》22歲女星閃退 驚爆出家為神而活

2017/02/13 06:00

清水富美加昨宣布閃退演藝圈，準備為宗教奉獻出家。

〔記者粘湘婉／綜合報導〕22歲女星清水富美加曾演出日劇《小希的洋菓子》、電影《瘋狂假面》演藝前途一片光明。昨她驚爆閃退演藝圈，要為宗教團體「幸福科學」奉獻出家，並透過親筆信宣稱「8年的演藝生活讓我身心俱疲，今後想為神而活」，引發外界譁然。

清水從小就是宗教團體「幸福科學」虔誠信徒，該教在日本約有1100萬名信徒。她上月在該教律師陪同下，前往經紀公司談解約，表明「想出家」；本月4日起更直接搞消失，取消直播工作並與公司斷絕聯絡。

昨天該教負責人出面召開記者會，代她對外界說明，宣稱她出道以來，公司未尊重她意願安排工作、低薪等問題，讓她一度有輕生念頭，並表示她目前身心狀況不穩需要休養，等恢復健康後才會從事佈教活動。

能年玲奈與該公司鬧出合約糾紛，直到去年約滿才落幕。

值得一提的是，清水所屬經紀公司以控管嚴格出名，4年前演出《小海女》大紅的能年玲奈因不滿公司每月1.3萬台幣的低薪，成立個人工作室被冷凍，合約糾紛直到去年約滿她離開才落幕；同公司的新垣結衣過去也曾向友人表示，不想再當演員、想離開公司等抱怨聲音，也讓不少網友開始質疑，該公司對待旗下藝人是否有改善空間。

此外，清水日後還有《暗黑女子》、《東京喰種》等電影等著宣傳，突表明解約，未來恐面臨龐大違約金。

同公司的新垣結衣也曾傳出不滿公司方針。

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