子閎挺晨翔退團 偉晉想到這件事鼻酸

「SpeXial」出席寫真書簽書會，子閎（前排左）力挺晨翔決定。（記者陳逸寬攝）

〔記者洪素津／台北報導〕男團「SpeXial」昨8位成員出席台北簽書會，但卻未見晨翔身影，日前晨翔和前東家可米影視鬧出財務糾紛且在自己臉書上宣布退團，對此子閎表示：「晨翔之前有跟我說過，我其實很支持他所做的每個決定。」

晨翔和前東家可米影視的財務糾紛未解，缺席昨日簽書會。（資料照，記者陳逸寬攝）

團體人數多，和經紀公司財務糾纏不清時有所聞，被問及「晨翔風波」一事，偉晉說自己也是看了臉書才知道這件事情，看到晨翔在臉書上一一跟大家告別，覺得有點鼻酸；而一旁的子閎則是對此事侃侃而談，直說：「我支持晨翔的決定，人生最重要就是要開心。」

至於其他團員會不會重演「晨翔風波」，一聽到這個問題子閎倒抽一口氣，目光向外掃射求救，偉晉則緊急救援說：「每個人的合約都不同，晨翔遇到的我們也有可能遇到，不過要尊重合約，一切照著合約走。」

對於晨翔解約提告一事，可米影視表示目前依法律程序在走，其他團員也都被下禁口令，對於粉絲拒買寫真書一事，偉晉則說：「這本書我們也是有賺的，粉絲怎麼可能說不買就不買，一定會買的。」