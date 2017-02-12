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大支帶頭做公益 玖壹壹熱狗尬球技

2017/02/12 06:00

玖壹壹春風（左起）、主辦人大支和玖壹壹老闆阿弟相談甚歡。（混血兒提供）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕大支昨舉辦公益籃球賽，廣發英雄帖，請到不少饒舌歌手，一起下場打球動筋骨兼做公益，最後由熱狗、李英宏、蛋堡等人領軍的北部聯隊獲勝，足足贏了大支、玖壹壹、熊仔等人的南部聯隊10幾分。

大支表示，能和這麼多關心台灣的歌手們歡聚做慈善，非常好玩，但原本只是趣味性的球賽，沒想到大家越打越認真，玖壹壹還找來一名黑人饒舌歌手助陣，看起來更像職業籃球賽，讓他更是覺得有趣。他也誇愛徒熊仔，「原本以為他不會打，沒想到表現出乎我們意料。」

大支邀請眾多饒舌歌手一起打籃球做公益。（人人有功練提供）

玖壹壹近日都在閉關準備演唱會，昨仍抽空和所屬的混血兒娛樂旗下藝人出席，原本只有春風和健志上場，洋蔥充當啦啦隊，但最後他仍被拱下場，還成功得了幾分。春風和健志許久沒打球，完賽之後也直呼很累，但仍表示：「能為偏遠校園的體育活動募款盡一點心力，覺得很酷。」187INC團長彫柏身高最高，但上場兩分鐘就氣喘如牛，還不小心咬到自己嘴唇，意外掛彩。

公益賽前發生了一個小插曲，由於昨天凌晨台南發生地震，原本舉辦賽事的台南東光國小體育館因此受損，電燈、天花板和鋼筋搖搖欲墜，十分危險，最後趕在開賽前移師台南協進國小舉行。

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