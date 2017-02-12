米亞星世界：2017.2/12～2/18

本週幸運之星：水瓶座

事業第一：獅子座；愛情第一：天秤座；

人氣第一：牡羊座；財運第一：射手座

【牡羊座】

（3月21日至4月19日）

劍及履及，求新求變。本週牡羊座內在潛在的躁動正在醞釀，那讓你有莫大的能量，讓你在事業上衝鋒陷陣無往不利，但要留心在積極執行任務中過度的自信與自戀有時會蒙蔽了雙眼，讓你不聽他人的建言與勸告，一意孤行下大意失荊州，保持冷靜，不失衝勁，才能好好的運用這股正能量。愛，是春光無限。

【金牛座】

（4月20日至5月20日）

亂流衝擊，逆轉勝出。本週金牛座可能再次面對許多不確定事項的挑戰，例如內部人員的變動，往日沒有談妥的合作，有了再次重新洽談的新契機，也可能會出現新的對手和競爭者，與你爭奪利益，雖然你已經有些口碑，但還是要留心，但也不需過度焦慮，良性競爭會激發出你的潛能。愛，是距離的美感。

【雙子座】

（5月21日至6月20日）

峰迴路轉，突破難關。本週雙子座中有些人正處在轉型轉行和運勢變換的周期，舊有的圈子、客戶關係有可能來個大洗牌，舊有的人際網絡可能要放棄，重新開闢新的管道。這給你帶來成長的契機，不再盲目的把期望和真心投入到不值得的人身上，讓你更懂得權衡和他人之間的互動關係。愛，是失焦的距離。

【巨蟹座】

（6月21日到7月22日）

潛力驚人，勝券在握。本週巨蟹座工作相當忙碌，舊有的工作尚未去化，新的工作又壓了下來，還有嚴酷的長官不斷的施壓，幸好你尚有平日所累積的好人氣與人脈關係，適時的為你分憂解勞。近期競爭對手、敵手的出現會讓你的家庭凝聚起來，記得不要讓權力鬥爭減損了你所追求的一切。愛，是即興演出。

【獅子座】

（7月23日至8月22日）

拓展社交，與人為善。本週獅子座事情發展得極好，一切美好的事物都結合在一起；社交生活非常活躍，愛你的人都對你讚許有加。人際關係和社交自始至終都有助於成功，與智力層面的關聯性大增，旅行與交流亦然。財務一切都好，只要注意避免賭博、投機、過度或不必要的消費。愛，是執著的拉鋸。

【處女座】

（8月23日至9月22日）

自我進化，華麗變身。本週處女座對於自我價值有著深刻的省思，為了提升價值而付出巨大的犧牲和努力。雖然自我還有些許的擺盪，能力還不穩定，需要謙遜的提升專業素養、保持專注，才能確保自我的生存空間與價值。處女座將會在現有的基礎上，轉型、進化，儲備自身的整體實力。愛，是暗夜迷航。

【天秤座】

（9月23日至10月22日）

風雲際會，放眼未來。本週對天秤座而言是個拓展人際資源的時期，也有人會主動結識你，或者是跟你建立合作關係；發揮你的判斷能力，為自己揀擇好的合作伴侶或擴充團隊和隊伍、吸納人才，讓未來的路途走得更為順暢。對創業者來說，有機會爭取到資本或者是找到好的管理團隊。愛，是浪漫奇遇。

【天蠍座】

（10月23日至11月21日）

考驗拉鋸，改變自我。本週天蠍座容易處於不斷的在外部抗爭與自我妥協中來回擺盪。你對於世俗價值觀念可能會有所改變或重塑，雖然還無法立即得到實質的突破，但已經能摒棄掉那些不切實際的期許，表現出更為務實的特質。在涉及到資金運作、管理上也更懂得如何去把握分寸。愛，是存在曖昧。

【射手座】

（11月22日至12月21日）

調整步伐，改革創新。本週射手座在突破創新與落實上都能有亮麗的表現，自我意識變得很強，很想獨自完成種種創意，但這可能會影響到團隊合作，要自己克制，避免給他人和自己製造困擾。金錢運不錯，正財收入優渥，或申請助學金或貸款、獎學金；也可能是專利、投資方面的盈利。愛，是幸福的默契。

【摩羯座】

（12月22日至1月19日）

日理萬機，焦頭爛額。本週摩羯座壓力持續沉重，內心渴望創新與突破，但被過多的責任所束縛，火熱亢奮的熱情被過多的職責事務消磨殆盡，行事已被折磨到無法妥協、蓄勢攻擊；適時的安排喘習的空間，暫別不愉快的狀態，讓自己內在沉澱，為未來的高峰充飽能量，持續航行。愛，是外柔內剛。

【水瓶座】

（1月20日至2月18日）

天時地利，順勢竄升。本週水瓶座士氣滿滿，所到之處都陽光普照，熱情洋溢受到滿心的歡迎。創造力非凡，不按常理出牌，用新奇的方式和思維去處理問題，在合作上更有突破現狀的創意和想法，雖然有些冒險，但幸運之神眷顧著你。如果有旅行和冒險的夢想，現在正是計劃假期的好時機。愛，是璀燦的交會。

【雙魚座】

（2月19日至3月20日）

進退有據，逆轉勝出。本週雙魚座事業困境浮上台面，工作執行考驗重重，無論是業務拓展或企劃提案都推動困難，勞而無功，需要重新全面檢視。所幸平時蓄積的厚實人脈，長官、前輩適時站出來替你維持大局，挺身為你化解當下困局，事業發展重回正軌。財力維持小幅成長，財務量力而出。愛，是歸屬的嚮往。

★以上昇星座為主，太陽星座為輔★