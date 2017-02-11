RM快閃襲台 獨缺劉在錫 前成員Gary當嘉賓8000名鐵粉力挺

Gary昨以嘉賓身分現身，獻唱3曲掀起活動高潮。（讀者提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓綜藝節目「RM」《RUNNING MAN》去年底驚爆換血風波，一度決定於月底收攤，未料上月底又突然宣布繼續播，昨節目班底金鐘國、池錫辰、哈哈、宋智孝、李光洙等5名成員3度登台會粉絲，選在平日辦見面會依舊號召8000名鐵粉力挺，吸金約3000萬元。

李光洙（左起）、哈哈、池錫辰、宋智孝、金鐘國在見面會上搞笑變裝成夯團「BIGBANG」。

昨見面會上，5名成員變裝反串夯團「BIGBANG」，哈哈戴黑色棒球帽穿紅色絨毛大衣、接上一撮紅髮「神還原」G-DRAGON，宋智孝則穿上帥氣軍裝扮T.O.P，搞笑說「我代替昨天當兵的T.O.P來了」，而年紀最大的池錫辰則戴灰白色假髮、瀏海蓋住半張臉變裝成大聲，被成員吐槽「大聲你怎麼老了這麼多」。

被外界封為讓節目「起死回生」最大功臣的金鐘國將功勞歸給所有成員，「這不是我自己可以辦到的 ，其實每個團員都是這樣的心情，因為粉絲的力量 ，所以我們才可以繼續走下去」，而同樣經歷「被退出」的宋智孝，則紅了眼眶，眼泛淚光說：「謝謝台灣粉絲，我會繼續跟哥哥們一起努力。」

「劉大神」劉在錫雖因另有錄影通告缺席，但主辦單位邀來去年10月宣布「畢業」的前成員Gary以嘉賓身分登場，台粉也替昨長尾巴的池錫辰慶生，氣氛溫馨又搞笑。「RM」5名成員昨結束活動後，隨即趕搭專機快閃離台，在台停留不到12小時。